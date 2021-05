Cresce la tensione nella scuola di Amici 20. A due giorni dal serale la situazione è ormai esplosiva. Giulia Stabile resta la favorita numero uno, ma dietro qualcosa tra gli studenti si muove. Tra due in particolare non corre affatto buon sangue. A proposito di Giulia Stabile, sono ormai tanti a scommettere sulla sua vittoria. A tifare per lei non solo alcuni maestri ma anche il pubblico. Per diverse settimane Giulia Stabile ha conquistato la classifica di gradimento stilata in base al televoto, ma anche un importante sostegno espresso sui social da parte dei suoi fan.

Giulia, ha una fanbase molto attiva, è esplosa una polemica sotto l'hashatg #datecigiuliastabile, schizzata prima in tendenza. I fan chiedono a gran voce di vederla ballare più spesso durante le prime serate su Canale 5. Si fa sempre più concreta l'ipotesi che la ballerina possa finire tra i finalisti di questa edizione e magari strappare la vittoria, che sarebbe la prima in assoluto nella storia del talent. Un cammino non facile quello di Giulia.















Ma ad agitare la giornata di oggi di Amici 20 è stato Deddy già beccato da Rudy Zerbi giorni fa. A detta dell'insegnante il cantante non mette molto impegno per la finale che si terrà il 15 maggio: Deddy si sentirebbe già arrivato e non avrebbe grande interesse a imporsi come finalista. Tutto è nato dal fatto che il cantante non si sarebbe preparato le canzoni per la semifinale e Rudy Zerbi, intervenuto in collegamento, lo ha fatto notare rimproverando l'allievo.















"Ti voglio parlare perché scopro che non hai preparato e non conoscere due dei pezzi che dovresti conoscere da due giorni". Il ragazzo si è giustificato sostenendo di aver ricevuto le canzoni solo in mattinata, ma la spiegazione non convince il prof: "Tu pensi davvero che quando dici queste cose io possa crederci? I pezzi sono sull'mp3 da due giorni. L'mp3 è a disposizione da due giorni ed è tuo dovere fare in modo di avere quei pezzi e studiarli".









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Deddy (@sonodeddy)



Chiusa la lite con Rudy Zerbi, oggi a Amici 20 è stato chiesto agli studenti di scrivere chi, per loro, meriti la finale. Maria De Filippi gli ha notificato che la maggior parte dei compagni lo avevano escluso. Tra cui anche Alessandro Cavallo, per Deddy una delusione: “Anche andando avanti l’ipocrisia non finisce. Cosa devo pensare? Almeno un po’ di coerenza con quello che dice”.

