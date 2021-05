Emanuela Tittocchia è una degli ultimi naufraghi approdati all’Isola dei Famosi 2021. Sbarcata su Playa Palapa il 22 aprile insieme a Matteo Diamante, Manuela Ferrera e Rosaria Cannavò, l’attrice ha fatto parlare di sé quando, qualche giorno fa, Awed le ha confessato per scherzo che in circa due mesi di permanenza in Honduras ha visto solo il davanzale di Fariba Teherani.

“Ho visto solo quelle di Fariba, qua sull’Isola anche l’occhio vuole la sua parte. Emanuela, vuoi unirti?”, le ha chiesto Awed. “Ma certo che te le faccio vedere, ho speso 8.250 euro. Io non ho mica problemi”, ha risposto l’attrice spiazzando i naufraghi. E infatti poco dopo Emanuela si è concessa un bagno nel mare togliendo il pezzo di sopra del costume da bagno mostrando le sue grazie. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma a proposito di Emanuela e Awed, ci è anche scappato un bacio. “Dopo il bacio è svenuto per due giorni”, ha raccontato l’attrice durante la diretta di lunedì 3 maggio. “È stato un bacio idilliaco che mi ha rimesso al mondo”, la replica dello youtuber. E un altro è scattato di nuovo dopo la prova ricompensa, che ha fatto vincere si due una notte su un comodo materasso. (Continua a leggere dopo la foto)















Nell’ultimo daytime dell’Isola dei Famosi è stato dato ampio spazio a questi due naufraghi, che come detto saranno i prossimi a poter dormire comodamente. Un evento ovviamente attesissimo dalla Tittocchia, che ha confidato di essere al settimo cielo anche perché avrà l’opportunità di dormire al fianco di un bel ragazzo come Awed: “Finalmente questa sera dormirò in un letto vero, con un bellissimo materasso e dei cuscini, ma soprattutto con un napoletano doc al fianco…”.(Continua a leggere dopo la foto)









“Era veramente da tanto, tanto tempo che non mi sentivo così ‘friccicariella’…”, ha aggiunto la naufraga. Da qui la domanda: non è che si sta innamorando di Awed? Magari è solo entusiasta perché dopo tempo dormirà in un letto… Anche lui, in ogni caso, non ha fatto mistero di essere davvero emozionato all’idea che tra poco passerà la notte da solo con Emanuela. E si è anche domandato: “Scatterà un nuovo bacio tra noi oppure ci sarà un due di picche?”. Non resta che restare sintonizzati per saperlo.

