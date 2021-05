A Uomini e Donne è tornato Armando Incarnato e, ancora una volta, il cavaliere napoletano è stato rimproverato da Maria De Filippi. Ma prima, nell’ultima puntata del dating show andata in onda, il confronto tra Armando e Patrizia. I due si sono frequentati per poco. Solo un’uscita in cui hanno cenato insieme in albergo per poi continuare la serata in camera, secondo quanto ha raccontato dalla dama.

Che poi, nei giorni scorsi, ha fatto sapere alla redazione la richiesta specifica di Armando. Il cavaliere le avrebbe esplicitamente chiesto di non far sapere a nessuno che tra loro c’era stato un bacio. Una versione dei fatti, questa, che però viene subito smentita da Incarnato in studio. Fin quando è intervenuta la padrona di casa, che ha preso le difese di Patrizia. (Continua a leggere dopo la foto)















Maria De Filippi di nuovo furiosa con Armando Incarnato. Ma al di là di come sarebbero andate le cose con Patrizia, la conduttrice ha tirato in ballo Roberta Di Padua: “Parli con Roberta male della redazione, devo continuare?”, ha quindi tuonato contro Armando. Per chi si fosse perso qualche passaggio, pare che Incarnato non abbia espresso un pensiero positivo sulla redazione durante una conversazione con la Di Padua. (Continua a leggere dopo la foto)















E che poi la ex dama di Cassino avrebbe poi riportato le parole del cavaliere napoletano ai diretti interessati. Non è dato da sapere cosa abbia detto a Roberta, ma sembra che la redazione abbia deciso di far cadere la cosa visto che Incarnato è tornato in studio. Tornando al duro attacco di Maria, di fatto Armando non ha risposto alla conduttrice, che subito dopo gli ha chiesto di essere sincero e di confessare il suo errore sul bacio con Patty. (Continua a leggere dopo la foto)









“Tu lo ometti per non fare una figuraccia con la redazione. Ma loro capiscono quando dici una bugia. […] Armando non è la prima volta, è l’ennesima volta. Basterebbe dire ‘sì è vero’”, ha ‘sbottato’ sempre la presentatrice. Ma resta ancora da capire meglio la questione con Roberta. Nel frattempo durante la puntata non sono mancate critiche nei confronti di Armando. Il pubblico non ha per niente gradito il suo atteggiamento.

“Ma te le devi fare tutte?”. UeD, il cavaliere esagera e Gianni Sperti ‘sbrocca’ davanti a tutto lo studio