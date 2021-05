La puntata del 5 maggio di ‘Uomini e Donne’ è stata scoppiettante. Tutta colpa del cavaliere del Trono Over Biagio, che ha deciso di annunciare davanti a tutti la volontà di stoppare la conoscenza approfondita con Sara perché non ha ricevuto ciò che si aspettava. A quel punto Gianni Sperti non ci ha visto più per la rabbia e ha attaccato duramente l’uomo: “Ma te le devi fare tutte prima?”. Anche Tina Cipollari non è stata dolcissima e ha rincarato la dose, invitando il cameraman aa non inquadrarlo più.

La Cipollari ha detto precisamente: “Non voglio nemmeno che lo inquadriate più, adesso basta. Vediamo quanto dura qua dentro, sei stato decisamente tutto tranne che un uomo sincero finora. Non dovete dargli più la telecamera, lui è attratto solamente da quella, dalla luce delle telecamere. Non ha alcuna intenzione di conoscere nessuna donna”. Ora un’ex protagonista del dating show di Canale 5 è tornata alla ribalta e ha svelato per la prima volta i motivi del suo addio. (Continua dopo la foto)















A parlare è stata un’ex dama, che se n’è andata nelle scorse settimane. Queste le sue parole che hanno finalmente chiarito la questione: “Ci sono stati sicuramente dei motivi, mi riferisco a carne da macello. Io non sono un numero e non mi piace esserlo, quando viene svalutata la mia intelligenza non lo accetto”. La diretta interessata si è liberata parlando a ‘PiùDonna’ e non si è fermata qui con le accuse. Infatti, successivamente ha preso di mira i cavalieri del programma. (Continua dopo la foto)















A vuotare il sacco è stata Maria Tona, la quale ha continuato così la sua intervista: “Ho fatto davvero tanta fatica ad individuare qualcuno lì dentro che fosse un uomo vero. Io lì per visibilità? Questo tema mi fa sempre arrabbiare. Non esiste nemmeno una persona che stia lì dentro senza pensare alle telecamere. Comunque rilascerò altre dichiarazioni nei prossimi giorni su ciò che è successo. Sicuramente non mi piace rinnegare nulla, ma vi svelerò nei dettagli quello che è accaduto”. (Continua dopo la foto)









Ad annunciare l’uscita di scena di Maria Tona era stata la pagina Instagram ‘Uomini e Donne Classico e Over’, che aveva dato tutto ormai per ufficiale. Prima della sua mancata presenza la donna aveva avviato una frequentazione più approfondita con il cavaliere Alessandro, ma poi lui aveva improvvisamente troncato ogni rapporto preferendo Federica a lei. E si era pensato che questo smacco fosse stato determinante.

“Ma te le devi fare tutte?”. UeD, il cavaliere esagera e Gianni Sperti ‘sbrocca’ davanti a tutto lo studio