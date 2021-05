Nuovo appuntamento della settimana con ‘Uomini e Donne’ nel pomeriggio del 5 maggio. Stavolta decisamente a sorpresa a ‘sbroccare’ più di tutti non è stata la vulcanica Tina Cipollari, ma Gianni Sperti. Normalmente è colui che riesce a mantenere maggiormente la calma, ma dopo quello che ha visto in studio non ci ha pensato due volte a puntare il dito contro il protagonista del dating show di Maria De Filippi. Sono state le parole di un cavaliere ad averlo fatto imbestialire non poco.

Recentemente l’opinionista è stato vittima di uno scherzo de ‘Le Iene’. Sui siti e sui social ha cominciato a diffondersi la news che Sperti avrebbe investito una persona mentre era ubriaco alla guida. L’opinionista di UeD, telefono alla mano, ha così iniziato a smentire la bufala, cercando di mettere una pezza all’inghippo. Nel frattempo gli è arrivata una chiamata della collega Tina Cipollari. Il malato immaginario si è sfilato il collare, ammettendo candidamente di voler truffare Gianni. (Continua dopo la foto)















Nell’appuntamento quotidiano con il programma di Canale 5, il cavaliere Biagio ha riferito che la dama Sara non è voluta andare oltre e diventare dunque più passionale con lui. Lei ha infatti fatto sapere di non sentirsela e di voler aspettare un po’ di tempo, prima di questo passo importante. Lui non ha voluto ascoltare ragioni e ha detto che sarebbe giunto il momento di mettere fine a questa frequentazione. A quel punto Gianni Sperti è saltato dalla sedia e ha inveito contro. (Continua dopo la foto)















L’opinionista di ‘UeD’ si è rivolto verso la donna e ha esclamato: “Sara, questa è una scusa. Ma scusa Biagio, a questo punto significa che prima di trovare qualcuno te le devi fare tutte per bene?”. E lui si è infastidito di fronte a questa tesi: “Non puoi far passare un messaggio che non è assolutamente vero”. Poi anche la Cipollari ha detto la sua e lo ha attaccato, come accaduto già diversi giorni fa. Per il cavaliere un momento difficilissimo nella trasmissione. Vediamo lei cosa ha detto. (Continua dopo la foto)









Tina ha quindi chiuso così l’argomento Biagio: “Non voglio nemmeno che lo inquadriate più, adesso basta. Vediamo quanto dura qua dentro, sei stato decisamente tutto tranne che un uomo sincero finora. Non dovete dargli più la telecamera, lui è attratto solamente da quella, dalla luce delle telecamere. Non ha alcuna intenzione di conoscere nessuna donna”.

