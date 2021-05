Mara Venier non ha ovviamente bisogno di grandi presentazioni. Sappiamo tutti quanto sia amata dal pubblico della Rai e comunque da milioni di telespettatori sparsi in tutta l’Italia. La sua ‘Domenica In’ è sempre in grado di raccogliere risultati esorbitanti dal punto di vista degli ascolti, con la concorrenza di Barbara D’Urso costretta spesso a rincorrere. Nonostante abbia raggiunto la veneranda età di 70 anni, la tv pubblica italiana non ha intenzione di privarsi di lei.

Anzi, c'è di più, infatti non la vedremo all'opera solamente con il suo storico programma. Nelle ultime ore è arrivata una notizia molto importante e che sta rendendo felici tantissime persone. Prenderà infatti il posto di una sua collega e siamo certi che riuscirà a condurre in porto un'altra straordinaria esperienza. Manca ormai poco a questo appuntamento tanto atteso, seguitissimo dalle famiglie. E lei sarà in prima fila a presentarlo. Vediamo dunque di cosa stiamo parlando.















Secondo quanto è stato riferito in questi giorni, 'Domenica In' chiuderà i battenti il 27 giugno per la sua solita pausa estiva. Resta invece il mistero su ciò che riserverà il futuro a Barbara D'Urso. Pare che Mediaset stia decidendo di anticipare i tempi e di chiudere 'Domenica Live' in anticipo rispetto alle previsioni. Quindi, Carmelita potrebbe uscire di scena con questa sua trasmissione a partire dal 23 maggio. Ma se questo termine sarà slittato di sette giorni, si sfiderà con un altro programma di Mara.















Il 30 maggio ci sarà la finale dello Zecchino d'Oro, che non sarà trasmessa in serata bensì nel pomeriggio. Mara Venier sarà alla conduzione della stessa in compagnia del collega e amico Carlo Conti. La storica conduttrice Rai sostituirà nell'occasione Francesca Fialdini, la quale non sarà protagonista del suo format 'Da Noi…a ruota libera'. Delusione per il pubblico di quest'ultima, ma gioia enorme per quello di Zia Mara, che potrà godersi le sue gesta in compagnia dei bambini.









Recentemente Mara Venier ha tirato fuori un retroscena dal passato: “Quando arrivai a Canale5 mi sentivo vecchia, finita ed ero esausta per mia madre. Ho poi scoperto un nuovo stile di conduzione e ho riconquistato il mio pubblico”. Dunque, ci sono stati momenti difficilissimi anche per lei, ma li ha superati con la forza di volontà e oggi è ancora una regina incontrastata del piccolo schermo.

