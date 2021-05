Vanessa Incontrada è una delle donne più ammirate dello spettacolo italiano. La vip ha origini spagnole, mamma spagnola e papà romano. Infatti la vip è cresciuta tra Barcellona e Follonica, trasferendosi nel 1996 a Milano, luogo in cui ha cominciato a lavorare come modella. Di lì a poco sarebbe cominciata la sua ascesa nel mondo della televisione.

Il piccolo schermo l’ha accolta nel 1998 con il programma televisivo Super, mentre il suo debutto al cinema è avvenuto nel 2003 grazie a Pupi Avati che la seleziona come protagonista femminile del film ‘Il cuore altrove’ insieme a Neri Marcorè. Grazie all’interpretazione in quel film, vince il premio come giovane attrice emergente. Ora è il 2021 e Vanessa Incontrada ha un’ottima notizia da urlare al mondo. (Continua dopo le foto)















La tv le ha regalato una gioia enorme grazie alla conduzione di Zelig, insieme a Claudio Bisio. Poi Vanessa Incontrada è stata la protagonista anche di moltissime serie tv di successo, come Un’altra vita, Non dirlo al mio capo, Scomparsa e Come una madre. A oggi la vip è super seguita anche sui social, come per esempio Instagram in cui al momento vanta ben 2Milioni di seguaci. Proprio si Instagram ha deciso di dare il lieto annuncio. (Continua dopo le foto)























Vanessa Incontrada ha pubblicato una foto con un ciak, scrivendo: “Piacere Fosca, io sono Vanessa…piacere Vanessa, io sono Fosca”. Infatti la bellissima rossa sarà protagonista di una nuova serie televisiva, “Fosca Innocenti“, che verrà trasmessa su Canale 5. Il genere è un mix tra il realismo poliziesco e la leggerezza della commedia sentimentale, ed è ambientata in Toscana. (Continua dopo le foto)

Vanessa Incontrada veste i panni di Fosca Innocenti, Vice Questore a capo di una squadra investigativa composta di sole donne. La protagonista vive in un casolare di campagna ereditato dal padre e circondato da campi di girasole, ama andare a cavallo, ma, soprattutto, ha un gran fiuto e tale istinto le permette di riconoscere odori e profumi e da essi si lascia guidare per risolvere i casi più machiavellici. Insomma, una serie tutta da scoprire!

