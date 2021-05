“Vergogna”. Amadeus, polemiche e ‘sospetti’ del pubblico dopo l’ultima puntata de I Soliti Ignoti

Amadeus, riflettori puntati su di lui. I soliti Ignoti travolti nel vortice delle polemiche. E non è la prima volta che accade per un programma di Rai1. Sospetti che si divincolano tra lo studio di Amadeus, così come spesso è accaduto per L’Eredità di Flavio Insinna. Il dibattito si apre sui social, tra i telespettatori che spesso spalancano le finestre virtuali per commentare quanto accade durante le dirette tv.

Spesso vengono contestate le scelte degli autori dei programmi, ma non solo. Nel mirino anche gli atteggiamenti dei conduttori, che secondo alcuni utenti sembrano preferire un concorrente in particolare tra tanti in gara. Ed è così che finiscono sotto accusa alcune scelte de I Soliti Ignoti sul caso specifico che vedrebbe affiancare "ignoti" e parenti molto diversi tra loro.















Non solo differenze tali da mettere del tutto fuori strada l'intuito e il buon occhio del concorrente in gara che aspira al montepremi finale, ma anche indizi fumosi che più che mettere in ordine, andrebbero a confondere le idee: questo secondo alcuni utenti non farebbe che rendere impossibile l'abbinamento sperato, lasciando allontanare del tutto anche la speranza di poter intascare la vittoria e portarla a casa.















Con un montepremi da destinare in beneficienza, la strada potrebbe apparire spianata e invece scoppia il 'caso' di Giulio Scarpati, che riesce ad arrivare alla fase finale dopo un solo errore. Tanta la tensione in studio, e poca distanza dalla vittoria dei 218mila euro da devolvere al Centro Astalli, la sede italiana del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati, eppure sembra 'inciampare' proprio sul più bello.









Di chi è figlia Bianca? Questo il mistero dell’ignoto da risolvere. Nessuna somiglianza nè con l’ Ignoto numero 7, nè con l’ Ignoto numero 2. Ma una decisione va pur presa e cade sulla “mamma”. Ecco che il conduttore rivela subito l’errore: “Vergogna, era impossibile”, “Anche stasera era impossibile indovinare il parente misterioso. Ma perché?”, “Il parente misterioso assomigliava a tutti, tranne che al padre”, “Anche stasera è la figlia dell’idraulico”, intonano sui social i telespettatori.

