Niente da fare per Gemma Galgani che sull’agorà di Uomini e donne collezione un’altra terribile delusione amorosa. Eh sì, perché l’ennesimo “no” ha scosso la vita (televisiva) della dama torinese ancora una volta. Ma cosa è successo? Dopo essere stata rifiutata da Antonio nelle scorse puntate, nella puntata del 5 maggio 2021, Gemma dovrà mandar giù anche l’addio di Aldo. Si tratta di anticipazioni e da quello che emerge, sembra che ne succederanno delle belle nel salotto vamp di Uomini e Donne.

Le stesse svelano che al centro dello studio ci sarà Aldo che racconterà di essere uscito a cena con la 70enne in settimana. Un incontro piacevole che si è concluso con un bacio a stampo. Oggi a Uomini e Donne però Aldo prenderà una decisione importante: lasciare Gemma Galgani. Il cavaliere racconterà di sentire la dama frenata e poco incline al contatto fisico con lui. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma alla fine, tra la delusa Gemma e il cavaliere ci sarebbe solo un rapporto di amicizia che difficilmente potrebbe tramutare in qualcosa di più. Ecco perché alla fine Aldo deciderà di chiudere definitivamente con Gemma Galgani, con grande delusione. Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che oltre al rifiuto di Gemma Galgani, criticata da Giorgio Manetti di recente, in puntata si tornerà a parlare anche di Biagio Di Maro. (Continua a leggere dopo la foto)























Proprio così. E sarà la vamp Tina Cipollari a chiedere a Maria De Filippi di continuare a parlare del cavaliere partenopeo e della sua frequentazione con Sara. Da quello che trapela, tra i due ci sarebbe stata dell’intimità ma Biagio spiazzerà tutti oggi dichiarando di voler interrompere la conoscenza con con Gemma Galgani. Il cavaliere tuttavia, dichiarerà a Uomini e Donne che tra loro non ci sarebbe stato il trasporto giusto. (Continua a leggere dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gemma Galgani (@gemma.galgani)

Ma non è finita perchè sempre nella puntata del 5 maggio di Uomini e Donne, Sara sottolineerà a Biagio Di Maro che per arrivare a un certo tipo di intimità in una coppia serve del tempo. Il cavaliere sarà aspramente criticato in studio e non mancheranno le frecciate di Tina Cipollari. E chi se la perde! Ma povera Gemma Galgani, che delusione!

Ti potrebbe anche interessare: “Ha sbagliato a dire di uccidermi”. Barbara D’Urso contro il vip del momento. E lo studio è dalla sua parte