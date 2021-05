Anche questa ventesima edizione di Amici sta procedendo verso quello che sarà il verdetto finale che ne designerà il vincitore. Soltanto due puntate e sapremo tutti chi ha vinto, infatti sabato 8 maggio verrà trasmessa la semifinale. Nessuna notizia precisa al momento, ma si è sussurrato per i corridoi della possibilità che potranno avvenire ben tre eliminazioni.

Infatti grazie a queste tre eliminazioni rimarrebbero solo quattro concorrenti a contendersi la vittoria. Un allievo della scuola di Amici che è uscito non molto tempo fa, ha rilasciato un’articolata intervista con il sito Coming Soon. Con l’intervistatore, dunque, ha parlato degli argomenti più svariati. Ma una dichiarazione in particolare l’ha fatta eccome! (Continua dopo le foto)















Le parole di Raffaele Renda a Coming Soon: “Amici è sempre stato un sogno da quando ero bambino. Prima di quest’anno, ci ho provato per ben quattro anni ad entrare. È stata un’esperienza assurda. Mi piace definirla come una palestra di vita che ti prepara a quello che poi dovrebbe essere fuori il nostro lavoro da artista. Io ho cercato veramente di prendere tutto e imparare ogni minima cosa da ogni singola persona lì dentro. Quando sono entrato per la prima volta nello studio del Serale mi sembrava tutto così surreale”. (Continua dopo le foto)























Raffaele Renda ha poi risposto alla domanda: ‘Chi vincerà Amici secondo te?’. Le parole: “Penso sia rimasta nella scuola la crème de la crème. Il livello è molto alto, ma spero vinca Giulia. Per me è una ballerina incredibile oltre che una bellissima persona. È rara. Io spero vinca lei perché se lo merita”. (Continua dopo le foto)

Giulia Stabile, preparata dalla coach Veronica Peparini, non smette di essere la preferita non lasciando nemmeno per un momento la cima della classifica di preferenze da parte degli appassionati del programma. Ma come è già successo in passato, c’è anche chi sostiene che la redazione stia facendo parecchi favoritismi nei sui confronti.

