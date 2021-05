Nella serata di lunedì 4 maggio c’è stata una puntata de ‘L’Isola dei Famosi’. Ad abbandonare per sempre l’Honduras è stato Gilles Rocca, ma il pubblico si è spaventato per quanto successo ad Andrea Cerioli. Si è infatti sentito male e Massimiliano Rosolino ha affermato: “Lui manca all’appello perché non si è sentito bene e si è ritirato dalla lotta. Dunque, risulta eliminato dalla sfida. Dopo la prova dei totem ha avuto un mancamento, gli girava la testa, è un po’ pallido diciamo”.

Quando è ritornato, il diretto interessato ha fatto sapere: “Sì Ilary, confermo quanto detto da Massimiliano prima, mi sono sentito male poco dopo aver mangiato. Non mi sento di fare la prova. Mi girava molto la testa, poi ho visto tutto nero. Ho anche rimesso, non sto bene“. Insomma, il premio ricevuto dalla ‘prova ricompensa’, dei gustosi spiedini, non ha fatto una bella fine. Infatti in tanti sui social pregano di non far fare più ai naufraghi la prova a timer perché dannosa. (Continua dopo la foto)















Successivamente, è comunque emerso che aveva abbandonato momentaneamente ‘L’Isola dei Famosi’ per sottoporsi a degli accertamenti medici. Fortunatamente comunque non sono emerse problematiche particolari. Andrea Cerioli pare sia in buone condizioni di salute e quindi non ci sono rischi particolari. Già alcuni giorni fa aveva comunque riferito di avere molta fame e di avere difficoltà a contenere questa situazione. Ora questo imprevisto che gli ha complicato il percorso. (Continua dopo la foto)















Andrea Cerioli è stato attaccato da Daniela Martani nei giorni scorsi: “Cerioli è un leader? Lui è solamente un maleducato ed è anche odioso. La maleducazione di Andrea Cerioli è da squalifica. Una persona completamente inutile, antipatica e stratega. Direi che è tutto falsato, lui si mette le fotografie con l’addominale in vista e invece è ingrassato, come ha detto ultimamente”. Un attacco velenoso, che non ha risparmiato assolutamente il malcapitato naufrago, alle prese con varie difficoltà. (Continua dopo la foto)









Intanto, Beppe Braida si è lamentato di ciò che gli è successo dopo l’addio. Quando gli è stato chiesto il motivo dell’assenza ha risposto così: “Onestamente non lo so. Molti sulle pagine social dell’Isola ho visto che chiedono di me ma boh”. Poi ha attaccato la produzione dell’Isola dei Famosi: “L’unica cosa che trovo davvero scandalosa è che io non sia ancora stato invitato in studio”. Il mistero resta.

“È scandaloso”. Isola dei Famosi, Beppe Braida contro tutti. E il pubblico è con lui