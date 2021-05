L’edizione numero 20 di ‘Amici’ si sta avvicinando verso la sua naturale conclusione. Ormai mancano solamente due appuntamenti prima della decretazione del vincitore, infatti sabato 8 maggio avrà luogo la semifinale. Non si sanno al momento ulteriori notizie su ciò che accadrà, ma si è vociferato della possibilità che ci possano essere ben tre eliminazioni. Così facendo ci sarebbero quattro concorrenti a contendersi la vittoria. Qualche ora fa è arrivata una notizia di un possibile addio.

Prima di riferirvi di ciò che è successo, come abbiamo riportato in un precedente articolo c'è stato nuovamente un momento di tensione tra Anna Pettinelli e l'allievo Aka7even. L'insegnante di canto gli ha dato nuovamente del "ciuccio e presuntuoso". E lui ha reagito così: "Solo perché dico la mia? Manco mia mamma in 20 anni della mia vita mi ha mai detto che sono presuntuoso. La prima volta sto zitto, la seconda mi sto trattenendo". Ma vediamo adesso cosa è accaduto.















Durante l'appuntamento con 'Amici' su Prime Video, uno dei volti più noti del programma ha affermato a sorpresa: "Sento di aver fatto tante cose per cui il mio percorso come ballerina penso che sia finito, tra virgolette. Per me Amici come professionista è il mio punto di arrivo. Ho fatto tante cose e grazie a tutte queste cose sono arrivata a poter lavorare qui dentro. Mi sento più andante verso desideri diversi, più maturi. Ho fatto tutto quello che volevo fare e sono felice qua adesso".















A rendersi protagonista di queste parole che sembrano di addio è stata la ballerina professionista Giulia Pauselli. Dopo aver portato avanti questa esperienza, ha fatto capire di essere pronta a raggiungere nuovi obiettivi. Ovviamente sarà sempre grata a Maria De Filippi per l'enorme opportunità concessa, ma ha desiderio di nuovi stimoli. Probabilmente dalla prossima edizione non la vedremo più all'opera. Chissà se durante la finale la padrona di casa non le farà fare un saluto in diretta.









Giulia Pauselli è una ballerina professionista ed ex concorrente di ‘Amici’. Ha comunque avuto diverse esperienze in televisione, infatti l’abbiamo vista al lavoro al Festival di Sanremo e a ‘Ciao Darwin’. Classe 1991, la passione verso la danza le è nata grazie alla nonna. Ha ottenuto un diploma alla scuola di danza del Teatro La Scala di Milano. Dal 2016 ha iniziato una relazione sentimentale con il collega Marcello Sacchetta.

