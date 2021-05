Bianca Guaccero è una delle conduttrici più apprezzate alla Rai. Nonostante abbia trascorso un anno abbastanza complicato alla guida di ‘Detto Fatto’, è riuscita ad andare avanti e a lottare strenuamente per cercare di giungere al termine del programma. Purtroppo il coronavirus ha beccato pure lei ed è stata costretta a collegarsi da remoto, lasciando la conduzione a Jonathan Kashanian. Ma non ha mai fatto mancare il suo supporto, infatti ha aiutato a distanza il suo amico.

Nella puntata del 3 maggio aveva dato una bella notizia: “Sono guarita, aspetto solo di avere il via libera per tornare in studio e condurre la trasmissione”. Dunque, il tampone molecolare alla quale si sarebbe sottoposta avrebbe dato il suo esito negativo, anche se non ha specificato. E poco fa è avvenuta un’altra comunicazione ancora più importante, che ha fatto festeggiare il pubblico. La padrona di casa si è infatti resa protagonista di un gesto che ha lasciato tutti a bocca aperta. (Continua dopo la foto)















Tutti speravano di rivederla all’opera in presenza entro venerdì prossimo, giorno dell’ultima puntata della trasmissione, invece ha sorpreso tutti anticipando i tempi. Bianca Guaccero si è presentata in studio nella puntata del 4 maggio e ha annunciato ai telespettatori: “Finalmente sono tornata, ce l’abbiamo fatta e abbiamo vinto questa lotta contro il coronavirus. Sono davvero felice di essere tornata a respirare la vostra energia all’interno di questo studio. Volevo ringraziarvi”. (Continua dopo la foto)















La conduttrice Rai ha detto ancora: “Volevo ringraziare tutti voi perché siete stati davvero in tanti a scrivermi sui social network. Vorrei inoltre rivolgermi nei confronti di tutte quelle persone che in questo momento sono davanti alla televisione e si trovano in una situazione complicata. Non dovete arrendervi, non dovete mollare. L’amore che ho ricevuto lo mando a voi negli ospedali perché anche se in minima parte capisco quale sia la situazione. Vi voglio bene e vi amo tanto”. (Continua dopo la foto)









Nei giorni scorsi Bianca aveva detto: “Dopo 15 giorni in casa sto esaurita, non vedo l’ora di tornare da voi.” Ma forse avrà poco tempo. “Altro giro di boa, siamo arrivati a venerdì e la prossima settimana, ahimè lo dico a malincuore, sarà l’ultima settimana di Detto Fatto.”, ha detto Jonathan, annunciando di fatto il termine del programma, che dovrà necessariamente fermarsi per l’estate.

“Beccato, ecco chi è”. Dopo il fattaccio, Caterina Collovati mostra nome e cognome