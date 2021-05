La finale è fissata per il 15 maggio e per Maria De Filippi, quella che andrà in soffitta, sarà un’altra stagione da record. Amici 20 infatti continua a mietere successi e tenere alta l’attenzione del pubblico nonostante gli anni. Un prodotto che regge benissimo la sfida con il tempo, il segreto del quale è proprio nella conduzione di Maria e nella capacità di adattamento del format ai tempi che passano. Dentro la scuola la tensione inizia a farsi sentire. Come ogni anno c’è un favorito d’obbligo. Tutti i pronostici sono su Giulia Stabile.

Una sua vittoria varrebbe doppio, sarebbe infatti la prima di una ballerina nella lunga storia del talent. Gli indizi che portano a questo risultato, parecchi. A tifare per lei non solo alcuni maestri ma anche il pubblico. Per diverse settimane Giulia Stabile ha conquistato la classifica di gradimento stilata in base al televoto, ma anche un importante sostegno espresso sui social da parte dei suoi fan. Giulia ha una fanbase molto attiva, è esplosa una polemica sotto l'hashatg #datecigiuliastabile, schizzata prima in tendenza. I fan chiedono a gran voce di vederla ballare più spesso durante le prime serate su Canale 5.















Nelle ultime ore a tenere banco a Amici 20 c'è stata la lite tra Anna Pettinelli e Aka7even. L'insegnante definisce il cantante "ciuccio e presuntuoso". Il cantante questa volta non ci sta e, dopo aver accettato un guanto di sfida contro Sangiovanni che ritiene ingiusto, perde le staffe perché non si sente compreso dall'insegnante. Tutto nasce dal pezzo sul quale Aka e Sangio dovranno sfidarsi in semifinale è "She".















Mentre la prof. Pettinelli reputa il brano adatto per esaltare le capacità del suo allievo, Aka non è d'accordo. Quella di sabato sarà quindi una puntata piena di spunti. Intanto, fuori dalla scuola, il gossip soffia. Al centro due ex studenti di Amici 20: Martina Miliddi e Raffaele Renda. Il gossip su un possivile flirt tra i due soffia da mesi.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina (@martinamiliddi)



E oggi Qualcuno si è fatto forza e lo ha chiesto direttamente al cantante. Raffaele in queste ore ha attivato le domande su Instagram e tra queste ne è arrivata una su Martina. Gli hanno proprio chiesto cosa c’è tra loro due. La risposta di Renda? Non ha proferito parola, ha affidato il messaggio a delle emoji. Ha scelto le tre scimmiette, quindi ha risposto con un “non vedo, non parlo, non sento”. Una risposta che lascia aperte a tante interpretazioni.

