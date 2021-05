Dove non hanno avuto successo i reality nostrani è riuscito “Supervivientes”. Da domenica 25 Valeria Marini è diventata una naufraga del programma trasmesso in Spagna. Dopo alcuni giorni passati sulla nave in mezzo al mare la super vip è stata catapultata da un elicottero nell’isola del pirata Morgan e fin da subito è apparsa evidente una cosa. Tra lei e l’unico altro concorrente italiano c’è del tenero.

Ovviamente non è solo il rapporto con Gianmarco Onestini a far parlare. Ogni giorno la nostra Valeria ne combina una delle sue. Tanto per fare un esempio, a poche ore dal suo sbarco la showgirl ha persuaso alcuni concorrenti a mangiare delle uova crude. Provocando loro un'intossicazione. Neppure la pesca dei granchi ha dato buoni frutti, considerando che la Marini ha dovuto desistere perché circondata da un gruppo di meduse.















Nelle ultime ore, però, Valeria Marini si è superata. Tutto è nato da una discussione con un'altra naufraga, Marta Lopez, che ha accusato la vip di aver fatto la pipì fuori dal water. A colpire i telespettatori di Supervivientes, tuttavia, non è stata la lite in sé, quanto la replica di Valeria a Marta. Per prima cosa l'attrice romana ha dichiarato di non aver fatto nulla di quello per cui veniva accusata. Poi Valeria ha tentato di rifugiarsi tra le braccia di Gianmarco, con il quale non sono mancati i momenti di dolcezza e perfino un bacio.















Ma il bello deve ancora arrivare. Quando Valeria si è resa conto di essere stata messa da Marta con le spalle al muro ha affermato: "Dormivo, non sapevo neppure dov'ero e pensavo di aver fatto pipì vicino all'acqua. Inoltre la mia pipì è fatta di gocce di Chanel". Una risposta semplicemente geniale, ammettiamolo. Per giunta data in un'improbabile miscuglio di italiano e spagnolo.









Insomma il pubblico di Supervivientes inizia a capire perché Valeria Marini è sull’isola. Dalle sue effusioni con Gianmarco alla pipì di Chanel sull’isola non ci si annoia mai. E potete star certi che siamo solo all’inizio. D’altra parte Valeria l’ha affermato chiaramente: “Sono innamorata dell’isola e di Gianmarco. Mi sembra molto bello, sono innamorata”. Intanto i naufraghi hanno da poco lanciato un’altra accusa alla Marini: “Ruba lo shampoo”. Sarà vero? E come risponderà Valeria a tali pesanti ‘insinuazioni’?

