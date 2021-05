Sono passati 10 anni dalla sua esperienza nella casa del Grande Fratello e a distanza di così tanto tempo resta una delle protagoniste più amate. Capace di dividere e far discutere, nella sua esperienza si è fatta apprezzare anche per le sue caratteristiche umane. Un’edizione turbolenta, quella numero 10 alla quale ha partecipato. Per festeggiare il decennale del reality, Mediaset aveva infatti deciso di anticipare per la prima volta di qualche mese, la messa in onda del programma e di prolungarlo di alcune settimane.

Infatti, la durata è stata di 134 giorni. Inoltre, per l'occasione, la grafica del logo ufficiale del programma è stata aggiornata, con colori più accesi e formato 16:9, con i tratti agli angoli che delimitano il rettangolo interno a somiglianza del mirino di una telecamera. Per la prima volta in Italia, i concorrenti avevano trascorso le festività del Natale e del Capodanno all'interno della casa Il programma ha coperto così entrambe le parti della stagione televisiva dell'emittente: quella autunnale e parte di quella primaverile. La finale si è svolta appunto l'8 marzo 2010.















La novità fu presentata da Maicol Berti è stato il primo concorrente dichiaratamente gay nella storia del Grande Fratello. A vincere fu Mauro Marin che si era portato a casa il montepremi di 250.000 €. Ma nessuno si è dimenticato di lei, diventata famosa per la sua storia con Alberto Baiocco, concorrente proveniente da Vasto, all'epoca 26enne.















I due rimasero insieme ancora per qualche anno e formarono una coppia davvero fantastica. Oggi 33enne, Mara Adriani ha cambiato vita, si è allontanata dalla tv poco tempo dopo la sua uscita dal Grande Fratello e dalle immagini che posta sui suoi social possiamo notare che continua ad essere sempre attenta al look e a cambiare spesso pettinature.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🎀💀mara💀🎩 (@maraadriani)



Inoltre, presto diventerà mamma. Sul social ha pubblicato una serie di foto in cui mostra il pancione orgogliosa. “Non vedo l’ora”, ha scritto su Instagram facendo riferimento all’arrivo del suo bambino o della sua bambina. Mara Adriani si era trasferita nella capitale inglese prima di Brexit oggi però ha deciso di tornare insieme al suo amato Fabio per crescere il figlio a Roma.

