“Preparatevi, sarà con noi”. Antonella Clerici annuncia il grande ritorno. Coppia top per il pubblico ‘dei fornelli’

Per Antonella Clerici è la stagione della rinascita. Il direttore di Rai1 Stefano Coletta ha puntato forte su di lei che negli ultimi anni, dal punto di vista professionale, ha vissuto un periodo complicato. Il dirigente di Viale Mazzini ha capito che la conduttrice aveva ancora molto da dare e le ha riaffidato un programma di cucina che accompagna i telespettatori fino all’edizione delle 13.30 del TG1.

E Antonella Clerici non ha tradito le attese. Si è rimessa in gioco e ha tirato fuori “È sempre Mezzogiorno”, un programma frizzante, allegro e divertente che si conquista giorno dopo giorno nuove fette di pubblico. Sembra la naturale prosecuzione del cooking show La Prova del Cuoco, che Antonella Clerici ha lasciato in eredità ad Elisa Isoardi e che ha chiuso i battenti poco prima di festeggiare i 20 anni di messa in onda. (Continua dopo la foto)















Antonella Clerici si trova a meraviglia nel suo programma e che le consente di esprimere tutta la sua bravura e la sua professionalità. E l’auditel applaude: 2 milioni di spettator fissi davanti alla tv e quasi il 17 % di share non si vedevano da tempo nella fascia del mezzogiorno di Rai1. E adesso è arrivato anche il momento di una reunion che la conduttrice attendeva da tempo: quella con la sua grande amica Anna Moroni. (Continua dopo la foto)















È stata la stessa Antonella Clerici a fare l’annuncio: “Anna verrà a trovarci lunedì e starà con noi tutta la settimana! Con tutto quello che Anna comporta… questo non va bene, questo è sbagliato… siamo abituati!”, ha dichiarato soddisfatta e con orgoglio la Clerici. La cuoca 82enne sarà ospite dello show di Antonella non per una puntata ma per una intera settimana, da lunedì 10 a venerdì 14 maggio. I fan nostalgici de La Prova del Cuoco e quelli attuali affezionati a ‘È sempre Mezzogiorno’ potranno quindi tornare a vedere insieme le due grandi amiche. (Continua dopo la foto)









E per la conduttrice di Legnano i successi non finiscono qui: infatti, come ha svelato Dagospia, Antonella Clerici sarà nuovamente al timone di The Voice Senior. Gli ascolti e la conduzione sono stati per la Rai una rinascita e così l’azienda sembra aver deciso di lasciare nuovamente il comando della trasmissione ad Antonellina. The Voice Senior è stato uno dei programmi rivelazione della stagione autunnale e si va verso la conferma per la seconda stagione.

