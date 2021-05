‘Uomini e Donne’ ha vissuto un’altra annata decisamente straordinaria. Gli ascolti hanno premiato Maria De Filippi, grazie alle vicende di dame e cavalieri che hanno fatto appassionare milioni di persone. Indubbiamente le numerose liti tra Tina Cipollari e Gemma Galgani hanno catturato le maggiori attenzioni, ma anche il ritorno di Ida Platano e l’uscita insieme di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno sorpreso tutti. Ora è arrivata l’indiscrezione che il pubblico temeva.

Purtroppo si paventava di questa possibilità già da alcuni giorni, visto ciò che è successo anche in passato, e adesso c'è quasi la certezza assoluta. Manca solamente il cosiddetto nero su bianco e la produzione del dating show di Canale 5 molto probabilmente annuncerà tutto in via ufficiale nei prossimi giorni. Ma dubbi a riguardo non ce ne sono più. Ci si sta avviando verso la conclusione del programma. Una notizia che ha subito rattristato il pubblico, deluso per questo avvenimento.















Tra qualche giorno vedremo in televisione la scelta fatta dalla tronista Samantha Curcio, poi si passerà agli altri tronisti Giacomo e Massimiliano. Ma l'estate si sta avvicinando sempre più e per questa ragione la chiusura di 'Uomini e Donne' è ormai imminente. Alcune ore fa Davide Maggio ha svelato in anteprima la data della conclusione della trasmissione. I telespettatori hanno sperato in un ulteriore prolungamento, invece dovranno rassegnarsi perché la fine è ormai vicinissima.















Fortunatamente comunque si tratterà appunto di una fine momentanea, causata dall'arrivo della stagione estiva. Poi a partire dall'autunno Maria De Filippi tornerà regolarmente al timone per altre entusiasmanti avventure. Stando dunque a Davide Maggio, l'ultima puntata sarà mandata in onda il prossimo 28 maggio. A fine mese si chiuderanno i percorsi dei protagonisti di 'Uomini e Donne'. Riuscirà Gemma a trovare l'amore in queste settimane? Staremo a vedere gli sviluppi.









Gemma Galgani è stata attaccata dall’ex fidanzato Giorgio Manetti: “Gemma vive esclusivamente per Uomini e Donne. Ripete sempre le stesse cose, ma a Maria De Filippi conviene tenerla lì”. La dama torinese non si aspettava nuovamente di finire nel mirino dell’uomo che ha tanto amato, ma ancora una volta l’ex cavaliere non ha risparmiato la sua ex dolce metà, rimasta molto delusa dalle sue parole.

