Striscia la Notizia è uno dei format più longevi e di successo nella storia della televisione. Ideato da Antonio Ricci il 7 novembre 1988, è stato trasmesso su Canale 5 dal lunedì al sabato in access prime time sin dall’11 dicembre 1989. Una squadra al timone del quale si sono succeduti decine di volti nuovi, con la presenza fissa di Ezio Greggio dalla prima stagione. Tanti anche gli inviati.

I primi furono il Gabibbo e Stefano Salvi, detto il Vice-Gabibbo. Alla squadra poi si unirono Valerio Staffelli in qualità di Tapiroforo, Jimmy Ghione per le inchieste e Dario Ballantini come inviato negli eventi del mondo dello spettacolo, travestito e truccato come personaggi famosi. Col passare del tempo furono ingaggiati sempre più inviati a seconda delle regioni di competenza: Cristian Cocco per la Sardegna, Sasà Salvaggio e poi Stefania Petyx per la Sicilia, Pinuccio per la Puglia, il Molise, la Basilicata e parte della Calabria, Max Laudadio per la Lombardia, Luca Abete per la Campania.















Erica Cunsolo per la Calabria, Moreno Morello per il Veneto oltre all'occupazione di casi di truffe, Luca Cassol-Marco Della Noce-Fabrizio Fontana susseguiti nel ruolo di Capitan Ventosa per risolvere soprattutto ingiustizie varie e casi di apparecchi malfunzionanti a causa di disturbi elettromagnetici, ed Edoardo Stoppa per le segnalazioni riguardanti il maltrattamento di animali (il cui ruolo è stato affidato temporaneamente a Jimmy Ghione nel 2020)















Tante sorprese insomma. E una nuova è dietro l'angolo. Scelta, secondo le indiscrezioni ancora da confermare, in prima persona da Antonio Ricci. Sarebbe una scelta per il posto Gerry Scotti – Michelle Hunziker, una sorta di continuum della conduzione targata Ficarra e Picone, che hanno deciso di interrompere la collaborazione con Striscia la Notizia (nessun attrito con lo show ma soltanto la voglia di dedicarsi ad altri progetti professionali, hanno spiegato di recente i diretti interessati), dopo ben 15 anni di impeccabile 'servizio'.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Striscia la notizia (@striscialanotizia)



Striscia la Notizia sarebbe pronta l’attore partenopeo Alessandro Siani come volto inedito da lanciare dietro al celebre bancone della rete ammiraglia Mediaset al quale sarà affiancata una spalla. Donna, uomo, un comico? Per ora non è dato sapere. Se la notizia venisse confermata sarebbe però davvero un colpaccio.

