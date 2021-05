“Stasera devo dire una cosa…”. L’eredità, Flavio Insinna fa una dedica speciale: “Auguri tesoro mio!”

Un’altra gran bella puntata quella andata in onda lunedì 3 maggio 2021. Parliamo di uno dei programmi più amati e seguiti della televisione italiana: L’eredità, condotto magistralmente dall’irreprensibile Flavio Insinna. Durante l’ultima puntata però è successo qualcosa di davvero unico e dolcissimo. Proprio all’inizio del programma infatti Flavio si è fermato qualche secondo per una dedica speciale. Nel corso dell’anteprima, il padrone di casa ha sorpreso i telespettatori dicendo: “Matilde, 13 anni, auguri tesoro mio. È la nipote della nostra fantastica Valentina che lavora con noi”.

E ancora: "Ci segue sempre insieme alla mamma e alle sorelline". Insomma Flavio ha regalato una gioia immensa era per una giovanissima parente di un impiegato nella realizzazione del programma preserale. Ora che nessuno si metta a dire che si tratta di un gesto indelicato, si tratta di una dolcezza apprezzata da tutti. E poi non sarà l'ultima dedica: Flavio infatti spende sempre delle belle parole per i suoi piccoli fan.















Poco dopo Insinna, ha mostrato una foto della 13enne impegnata in una scalata. "Anteprima de L'Eredità con auguri incorporati: è il compleanno di Matilde, applauso, tra di noi, pochi ma buoni", ha continuato Insinna. Anche se pochi i telespettatori del quiz non lo sono affatto.























Poi Flavio, rivolgendosi alla giovane fan del programma, ha aggiunto: "Le piacerebbe partecipare ma ha 13 anni e quindi dobbiamo aspettare". Parlando del gioco invece, nella puntata andata in onda lenì 3 maggio, ha sorpreso molto il finale del quiz. La campionessa Michela, infatti, non è riuscita a portare a casa ben 105mila euro. Le parole da indovinare erano "consiglio, fontane, foglio, campane, passi".



La concorrente ha scelto come risposta il termine “rumore”, che però poi si è rivelato sbagliato. A quel punto è intervenuto Insinna che ha spiegato: “La parola stasera è ‘cento’. I cento passi, consiglio dei cento, cento fontane, il brano ‘Cento campane’ di Lando Fiorini, foglio da cento”. Riuscirà, ne siamo certi.

