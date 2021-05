“Scusate…”. Storie italiane, Eleonora Daniele non regge l’emozione e si commuove in diretta: “Non avete mollato”

Alla fine si è commosso Eleonora Daniele durante l’ultima puntata di Storie Italiane. È successo il 4 maggio 2021 e poco prima di farlo la padrona di casa ha fatto parlare i genitori di Marco Vannini all’indomani della sentenza che ha confermato in cassazione le condanne per l’intera famiglia Ciontoli. Non è riuscita a trattenere le lacrime la brava conduttrice di Storie Italiane che ha ascoltato il dolore, mai scomparso, di Marina e Valerio Vannini.

Intervenuti in collegamento da casa loro, i genitori di Marco, ai microfoni di Storie Italiane, intervistati da un'inviata, hanno ripercorso con Eleonora Daniele questi 6 lunghi anni di battaglie legali per avere giustizia. E proprio rivolgendosi ai genitori del ragazzo ucciso a Ladispoli nel 2015, la Daniele si è emozionata e ha detto loro: "Lo dico con grande commozione e vicinanza: voi in tutti questi anni non avete davvero mai mollato… Non avete mai mollato una volta, neanche per un momento".















Poco dopo poi, sempre la padrona di casa di Storie Italiane è stata sul punto di piangere quando la signora Marina ha raccontato di aver fatto un sogno, pochi giorni fa, nel quale Marco l'ha rassicurata dicendole che per la sua morte sarebbe stata fatta giustizia.















La mamma di Marco Vannini, una donna combattente ha raccontato: "Si tratta di un sogno che ho tenuto per me fino a ieri. Temevo che se ne avessi parlato le cose non sarebbero andate come dovevano". Insieme a loro, a commentare la sentenza per l'omicidio di Marco Vannini sono stati, inoltre, Giovanni Terzi, Vladimir Luxuria, Maria Rita Parsi e Cinzia Tani.











Poco dopo i genitori di marco hanno detto ad Eleonora e tutti gli ospiti presenti in studio: “Dopo la diretta porteremo finalmente quel mazzo di fiori a Marco”. A questo punto la Daniele ha mandato un abbraccio a distanza dallo studio di Storie Italiane. Solo ieri la conduttrice si era sfogata molto duramente proprio sulla vicenda del caso Vannini, ora finalmente conclusasi.

