Ancora brutte notizie per l’Isola dei Famosi. Quest’anno il reality show che mette alla prova i naufraghi, alle prese con la sopravvivenza nell’isola deserta di Cayo Cochinos, non decolla e le ultime puntate hanno registrato numeri che non soddisfano Mediaset e la stessa Ilary Blasi, che al debutto della nuova edizione dell’Isola dei famosi aveva portato a casa 3,6 milioni di telespettatori.

L’edizione 2021, arrivata dopo lo stop di un anno a causa della pandemia da Covid-19, fatica a carburare, dopo l’ennesima battuta d’arresto della tredicesima puntata, battuta dalla concorrenza, la fiction di Rai Uno ”A un passo dal cielo”, la puntata del 3 maggio si è fermato a 2.885.000 spettatori, totalizzando una media di share pari al 17,4%. Certo, numeri in rialzo se confrontati con la puntata di giovedì 29 aprile, 16,50% e 2.871.000 spettatori, ma sempre bassi rispetto a quando Mediaset di aspettava. (Continua a leggere dopo la foto)















Durante la quattordicesima puntata stato eliminato uno dei grandi favoriti. A lasciare l’Honduras è stato Gilles Rocca con il 61%. Salvati: Rosaria Cannavò con il 22% e Roberto Ciuffoli con il 17%. Prima di lasciare la Palapa, Rocca ha dato il bacio di Giuda a Isolde. Poco dopo è arrivato il momento della prova ricompensa, durante la quale si sono sfidati i Primitivi e gli Arrivisti. Ogni squadra ha giocato con quattro naufraghi. Ha vinto la ricompensa il primo gruppo grazie alla forza di Andrea, Ignazio, Ubaldo e Miryea. (Continua a leggere dopo la foto)















Grande protagonista anche Ignazio Moser, per lui è arrivato il momento di mettersi in gioco completamente con la prova del fuoco e così è stato e vince. E proprio durante la prova il chirurgo dei vip ed ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha pubblicato un paio di scatti che mettono in mostra un dettaglio hot. “Ho capito adesso perché Cecilia Rodriguez è così gelosa di Ignazio…”, scrive su Twitter. (Continua a leggere dopo la foto)









Ho Capito adesso perche’ cecilia rodriguez è così gelosa di Ignazio #isola pic.twitter.com/z2A34biwnG — Giacomo Urtis (@giacomourtis) May 3, 2021

“Cosa non sei”, continua il chirurgo a corredo delle foto che mostrano le parti intime (ovviamente coperte) del fidanzato di Cecilia Rodriguez. Nel corso della quattordicesima puntata del Ignazio è riuscito a conquistare una fornitura di caffè per il gruppo superando la temutissima prova del fuoco ma si è bruciato le parti intime.

