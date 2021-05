“Io ho perso tutto!”. I soliti ignoti, Greta Scarano e il disastro sul finale. Amadeus non crede ai suoi occhi: “Avrei sbagliato anche io”

Ai soliti ignoti una ospite detective d’eccezione, la meravigliosa e bravissima Greta Scarano. L’attrice di “Speravo de morì prima” in cui interpreta magistralmente Ilary Blasi e più recentemente di “Chiamami ancora amore”, un’ora prima del debutto della fiction, è stata infatti ospite di Amadeus giocando come concorrente, ovviamente per beneficenza. Ma per la povera Greta non c’è stato un lieto fine purtroppo e naturalmente neanche per i soldi devoluti.

La bella attrice, arrivata al parente misterioso, aveva quasi in cassaforte ben 234.000€. A quel punto la talentosa Scarano era convinta che la ragazza entrata in studio appunto come parente misterioso fosse la sorella dell’ignoto numero 2. A questo punto però Greta scopre che era la sorella dell’ignota numero 7 ed è rimasta letteralmente a bocca aperta per lo stupore dicendo: “Ho perso tutto!”. E ancora: “Però non si somigliano per niente”. (Continua a leggere dopo la foto)















Ospite della serata ai Soliti Ignoti-Il ritorno per parlare un po’ della trama della fiction Chiamami ancora amore. La Scarano ha quindi spiegato: “Purtroppo racconta qualcosa che succede anche nella realtà, una coppia si sposa, mette al mondo un figlio, ma dopo undici anni sorge un problema, la coppia si divide e inizia a combattere mettendo in mezzo il figlio”. (Continua a leggere dopo la foto)























Come molti di voi sapranno, dopo alcune settimane durante le quali le cifre vinte dai personaggi famosi che hanno partecipato come concorrenti a Soliti Ignoti sono state devolute ad un’associazione che aiuta i malati di autismo, ieri sera Amadeus ha annunciato che d’ora in poi il denaro vinto dagli ospiti andrà invece al Centro Astalli, il servizio dei Gesuiti per i rifugiati in Italia. (Continua a leggere dopo la foto)



Il padrone di casa ha ricordato inoltre che all’associazione che segue i malati di autismo sono andati oltre 500.000€ in totale. Il pubblico ha preso molto positivamente questa novità, il cambio di destinazione sembra una scelta molto intelligente: non fare torti a nessuno e cercare di aiutare un po’ tutti. Bravi!

Ti potrebbe anche interessare: Emanuela Tittocchia, topless in faccia ad Awed. Scandalo all’Isola dei Famosi