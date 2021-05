L’Isola dei Famosi entra nel vivo. Ieri sera è stato eliminato uno dei grandi favoriti. A lasciare l’Honduras è stato Gilles con il 61%. Salvati: Rosaria con il 22% e Roberto con il 17%. Prima di lasciare la Palapa, Rocca ha dato il bacio di Giuda a Isolde. Poco dopo è arrivato il momento della prova ricompensa, durante la quale si sono sfidati i Primitivi e gli Arrivisti. Ogni squadra ha giocato con quattro naufraghi. Ha vinto la ricompensa il primo gruppo grazie alla forza di Andrea, Ignazio, Ubaldo e Miryea.

Grande protagonista anche Ignazio Moser, per lui è arrivato il momento di mettersi in gioco completamente con la prova del fuoco e così è stato e vince. Intanto, su Playa Imboscada, Gilles ha avuto l’opportunità di scegliere se proseguire questa esperienza con Beatrice. Rocca, però, ha deciso di tornare a casa. “Ilary, io torno a casa, mi spiace”, ha detto alla conduttrice. Continua dopo la foto















La quattordicesima puntata era iniziata da Elisa Isoardi, tornata dall’Honduras, tamponata e sicura. L’ex di Salvini era stata costretta a tornare a casa, concludendo così la sua esperienza in Honduras, a causa di un problema all’occhio. La Blasi poco dopo si era poi collegata con la Palapa, dove Massimiliano ha fatto sapere che molti naufraghi sono preoccupati per Gilles Rocca. Continua dopo la foto















Tante le discussioni che ne erano seguite: in particolare, Gilles si era ritrovato protagonista di un acceso battibecco con Tommaso Zorzi. Il naufrago poi aveva ricevuto una sorpresa su Playa Palapa, dove aveva avuto modo di sentire la voce della sua Miriam, che aveva tentato di invogliarlo a continuare la sua esperienza con il sorriso. Continua dopo la foto











Intanto buone notizie arrivando dagli ascolti. Ilary Blasi si è scontrata con con la prima puntata di Chiamami Ancora Amore. La fiction con La serie con Greta Scarano, Simone Liberati e Claudia Pandolfi ha conquistato 3.878.000 spettatori pari al 16,3% di share. Niente da fare per il quattordicesimo appuntamento con il reality di Canale 5 che si è fermato a 2.885.000 spettatori, totalizzando una media di share pari al 17,4%. Numeri in rialzo se confrontati con la puntata di giovedì 29 aprile, 16,50% e 2.871.000 spettatori.

Di seguito gli ascolti tv di ieri degli altri canali: Rai2 Il Vegetale 1.846.000 spettatori (5,8%). Italia 1 Overdrive 1.405.000 spettatori (5,7%). Rai3 Report 3.046.000 (12,3%). Rete4 Quarta Repubblica 1.088.000 (5,8%). La7 The Interpreter 664.000 (2,8%). Tv8 Quattro Hotel 369.000 (1,7%). Su Nove Il 13° Guerriero 325.000 (1,4%).

