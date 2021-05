Riparte la settimana con l’Isola dei famosi, il reality show condotto Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. La quattordicesima puntata è iniziata con l’arrivo in studio di Elisa Isoardi, tornata in Italia dopo un incidente che le ha causato un problema all’occhio. La Blasi poco dopo si è poi collegata con la Palapa, dove Massimiliano ha fatto sapere che molti naufraghi sono preoccupati per Gilles Rocca, che in questi ultimi giorni non è stato bene.

Tante le discussioni che ne sono seguite: in particolare, Gilles Rocca si è ritrovato protagonista di un acceso battibecco con Tommaso Zorzi. "Ma tu quello hai fatto, che devo guardare? Hai fatto quello nella vita, cosa devo guardare, che hai fatto i film per caso? Cosa ho fatto io? Vatti a documentare. Premio Massimo Troisi, premio Tulipani di Seta Nera, documentari su tante cose. Mi devi insegnare te come se fanno ste cose? Like, like, follower. Per il resto cos'è che hai fatto? Io invece Marco Risi, Paolo Sorrentino, vatti a guardare la mia carriera. La mia vita non va avanti grazie ai follower, ma va avanti a queste mani e al bucio de cu** che me faccio dalla mattina alla sera. Hai capito fenomeno?".















Isola dei famosi, Manuela Tittocchia in topless

Grande protagonista anche Ignazio Moser, per lui è arrivato il momento di mettersi in gioco completamente con la prova del fuoco e così è stato e vince. Intanto, su Playa Imboscada, Gilles ha avuto l’opportunità di scegliere se proseguire questa esperienza con Beatrice. Rocca, però, ha deciso di tornare a casa. “Ilary, io torno a casa, mi spiace”, ha detto alla conduttrice.

Ma nell'Isola oltre alle liti è scappato anche il primo bacio. Protagonisti sono stati Awed ed Emanuela Tittocchia, sbarcata su Playa Palapa il 22 aprile insieme a Matteo Diamante, Manuela Ferrera e Rosaria Cannavò. Qualche giorno fa quando lo YouTuber, per scherzare, ha confessato all'attrice che in circa due mesi di permanenza in Honduras ha visto solo il davanzale di Fariba Teherani.















"Ho visto solo quelle di Fariba, qua sull'Isola anche l'occhio vuole la sua parte. Emanuela, vuoi unirti?" le ha chiesto Awed; "Ma certo che te le faccio vedere, ho speso 8.250 euro. Io non ho mica problemi" ha risposto l'attrice spiazzando i naufraghi. E infatti po dopo Emanuela Tittocchia si è concessa un bagno nel mare togliendo il pezzo di sopra del costume da bagno mostrando le sue grazie.









Emanuela Tittocchia sulle sue tette: “senti io ho speso 8250 euro vuoi che non le faccio vedere?”#isola pic.twitter.com/RREzFPSfD8 — isola out of context (@oocisola) May 3, 2021

Ma non solo, tra i due a un certo punto è scattato anche un bacio. “Dopo il bacio è svenuto per due giorni”, ha raccontato l’attrice durante la diretta di lunedì 3 maggio. “È stato un bacio idilliaco che mi ha rimesso al mondo” ha risposto lo youtuber. E un un altro bacio scattato di nuovo dopo la prova ricompensa, che ha fatto vincere si due una notte su un comodo materasso. (Il video)

