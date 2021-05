Prima puntata della settimana con ‘Pomeriggio Cinque’ di Barbara D’Urso. La padrona di casa ha toccato uno degli argomenti predominanti del momento, che sta scatenando polemiche in tutta Italia, facendo intervenire esponenti dello spettacolo, della televisione e del mondo politico. Da parte di Carmelita è arrivata anche una sorta di punzecchiatura alla concorrenza, che potrebbe innescare ulteriori tensioni. Una frase destinata a far rumore sicuramente anche nelle prossime settimane.

Alcune ore fa ad attaccare la conduttrice Mediaset è stato Luca Onestini: “La cosa che mi lascia più perplesso è che questa notizia assolutamente inventata, sia arrivata in televisione. Sul web, lo sappiamo tutti, ci sono un’infinità di notizie false. Lo vediamo in qualsiasi ambito, quindi figuriamoci in un ambito leggero come il gossip. Che una notizia falsa raggiungesse però un programma televisivo mi ha stupito”. Il riferimento al presunto bacio tra Valeria Marini e il fratello Gianmarco. (Continua dopo la foto)















Si è discusso nella puntata del 3 maggio della vicenda legata al rapper e marito di Chiara Ferragni, Fedez, che ha accusato Rai 3 di averlo voluto censurare in occasione del suo intervento al Primo Maggio. Una delle ospiti del programma, Patrizia Groppelli, ha affermato in diretta: “Ma queste cose succedono anche in altre trasmissioni. Vogliono infatti sapere in anticipo cosa vuoi dire”. E immediatamente ha preso la parola Barbarella, che ha voluto dire la sua su questa questione. (Continua dopo la foto)















Barbara D’Urso ha asserito davanti alle telecamere: “No, da me non credo proprio che venga mai chiesto o detto di fare alcunché all’ospite. Come se mi invitassero in una trasmissione e mi chiedessero di dire cosa avrei dovuto dire. Ma assolutamente non sono d’accordo, Fedez ha fatto bene perché aveva tutto il diritto di dire quello che alla fine ha deciso di dire sul palco. Quando tu mi inviti, sei consapevole del rischio che io possa dire qualcosa che penso”. E ha chiuso così il tema. (Continua dopo la foto)









Venerdì scorso Barbara D’Urso aveva invece voluto salutare l’amico Lamberto Sposini: “Adesso vorrei parlare di un amico che in questo momento ci sta guardando in televisione. E questo amico si chiama Lamberto Sposini. Dieci anni fa, il 29 aprile del 2011, Lamberto ha avuto un malore prima di andare in onda con La Vita in diretta. Da quel momento è iniziato questo percorso, questo calvario che continua ancora oggi”.

