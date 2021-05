A meno di due mesi dall’uscita dallo studio di Uomini e Donne tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua sembra essere sceso il gelo. Ad ammetterlo è proprio lei. Roberta confessa che la storia d’amore con Riccardo è ancora in fase embrionale e in questi due mesi ci sono state varie incomprensioni tra loro. Le voci di crisi hanno subito travolto Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Praticamente sin da subito, dopo la scelta nello studio di Uomini e Donne, l’ex cavaliere e la ex dama del trono over sono finiti nel mirino del gossip.

E anche ultimamente, quando i rumor si sono fatti troppo insistenti, si sono visti costretti a intervenire per smorzarli. Sembrava fosse tutto okay dalle loro parole. Tra una battuta e una frecciatina, nel video social condiviso da Riccardo che ha fatto presto il giro di siti e giornali la coppia confermava che non c'era assolutamente aria di crisi.















Parla esplicitamente di "momenti difficili", che lei ha sempre cercato di far scivolare per evitare le discussioni fino a quando non è "esplosa". Quindi è scoppiata la lite quando il giorno della loro uscita da UeD, racconta sempre la Di Padua, ha rivelato al compagno di aver sentito Armando Incarnato. Che le avrebbe chiesto di vedersi, ricevendo però un rifiuto da parte sua.















Aveva però anche chiesto a Riccardo di tenersi per sé questa confidenza. La crisi è stata confermata oggi in studio a Uomini e Donne, davanti a Ida Platano che ha ricevuto, nei giorni scorsi, un 2 di picche da Luca Cenerelli che ha detto: "Il ritorno di Ida non mi ha fatto nessun particolare effetto. Poi quando l'ho vista sfilare ho avuto modo di apprezzarla di più e credo sia una bellissima donna".









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ida (@idaplatano)



E ancora: “Pur avendo ricevuto un apprezzamento da parte sua, in questo momento preferisco aspettare per cercare di capire cosa mi trasmetterà le prossime volte. È una persona che ha un certo tipo di trascorso all’interno del programma e una notorietà che mi spingono a procedere ancora più cautamente”. Quanto a Roberta e Riccardo, Ida Platano ha tuonato contro il cavaliere affermando che il suo peggior difetto è il carattere. Porta chiusa anche da Ida?

