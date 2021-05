‘Amici 20’ si sta avviando verso la sua conclusione. La prossima puntata, in programma sabato 8 maggio, è decisiva. Infatti, si tratta della semifinale e saranno svelati i nomi degli allievi che si contenderanno la vittoria il 15 maggio. Quest’ultimo appuntamento sarà in diretta televisiva e quindi sarà anche il pubblico a fare la differenza. Uno di coloro che sono ancora in gara è il cantante Aka7even della squadra capitanata dall’insegnante di canto, Anna Pettinelli, e di ballo, Veronica Peparini.

L’artista è apprezzato dalla sua maestra, anche se nell’ultimo periodo in più di una circostanza ci sono state delle incomprensioni. E nelle scorse ore è avvenuto un nuovo scontro dai toni particolarmente accesi. A sorpresa la Pettinelli ci è andata nuovamente giù pesante, ma il concorrente del programma di Maria De Filippi stavolta non è stato in grado di rimanere in silenzio. Ha reagito malamente a quelle frasi della conduttrice radiofonica perdendo decisamente la ragione all’improvviso. (Continua dopo la foto)















Anna Pettinelli, intervenuta in collegamento, si è rivolta così ad Aka7even: “Tu sei sempre il solito ciuccio e presuntuoso”. Dunque, gli ha ribadito nuovamente il concetto espresso tempo fa. Ma visto che si è trattato di una sorta di recidiva, l’allievo si è arrabbiato non poco e si è confidato con Giulia e Sangiovanni. Questo commento dell’insegnante non è stato per niente digerito e lo si può comprendere ampiamente, leggendo con attenzione ciò che ha riferito il protagonista del talent. (Continua dopo la foto)















Aka7even ha quindi esclamato: “Questa cosa mi sta mandando in bestia. Mi manda davvero in bestia, io presuntuoso? Mi sto trattenendo. La cosa che ha saputo dire è ciuccio e presuntuoso. Non posso praticamente dire più ciò che penso. Non mi ha lasciato parlare e mi ha solamente detto che sono ciuccio e presuntuoso. Presuntuoso non lo tollero, neanche mia mamma in 20 anni me lo ha mai detto. Questa è la seconda volta che me lo dice”, ha aggiunto il cantante. (Continua dopo la foto)









Eppure nella scorsa puntata, dopo l’attacco di Rudy Zerbi nei confronti di Aka7even, Anna Pettinelli lo aveva difeso: “Ora basta! Mi sono stufata di sentire che solo Sangiovanni scrive bene, ho preso tutti i testi da lui scritti per vedere se c’erano delle incongruenze o frasi banali. Tipo e quando ti guardo mi affascini più dello Stato Italiano… oppure tanto l’amore vero non esiste… non l’abbiamo mai sentito?”.

“Finalmente posso dirlo”. Bianca Guaccero, l’annuncio arriva in diretta: il pubblico non aspettava altro