La cucina italiana non ha eguali nel mondo. Ma per trasformare questa passione in un lavoro servono tantissima dedizione e sacrifici. Ne sanno qualcosa i numerosi ristoratori che hanno dovuto fare i conti con le rigide chiusure imposte negli ultimi mesi. Per fortuna che c’è un altro luogo, ‘virtuale’, in cui i cuochi e gli chef vanno davvero forte. E quel luogo è la televisione. Da Roberto Cracco a Anna Moroni sono moltissimi i personaggi diventati famosi grazie alle loro abilità culinarie.

E lei non è da meno. Parliamo di Benedetta Rossi, cuoca classe 1972, nata a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. Come per la stragrande maggioranza dei suoi colleghi Benedetta ha mosso i suoi primi passi in cucina imparando i segreti della mamma e della nonna nonna. In seguito Benedetta ha deciso di aprire un blog dove far conoscere le proprie ricette. Da qui il successo e si aprono le porte della televisione.















Foodnetwork e Real Time affidano a Benedetta Rossi un programma, "Fatto in casa per voi" e da due anni la cuoca marchigiana conduce la fortunata trasmissione. Pensate che su Instagram sono ben quattro milioni le persone che la seguono. Giunta alla quarta stagione Benedetta Rossi ha fatto, proprio sul noto canale social, una importante rivelazione ai suoi follower. Davvero una grande notizia!















"Le nuove puntate abbiamo iniziato a registrarle oggi". Con questo messaggio Benedetta Rossi, rispondendo ad una fan, ha informato della novità i suoi seguaci. E lo ha fatto condividendo in diverse stories una parte delle registrazioni con telecamere che si muovono a pochi passi e tutti i preparativi del caso. Con questo dietro le quinte Benedetta ha confermato il format di "Fatto in casa per voi". Come sempre la cuoca presenterà tre ricette a puntata.









Anche nelle nuovissime puntate della quinta stagione di “Fatto in casa per voi” Benedetta Rossi presenterà un primo piatto, un secondo e un dolce. Ad ogni appuntamento saranno presenti anche degli ospiti, spesso parenti di Benedetta. I telespettatori hanno, infatti, conosciuto il marito Marco e le zie Daniela e Rossella. La data di inizio della nuova stagione non è ancora stata comunicata. Ma il pubblico già freme…

