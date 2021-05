Bianca Guaccero è l’amatissima conduttrice di ‘Detto Fatto’. Nell’ultimo periodo però è stata costretta a non essere presente in studio, a causa della positività al coronavirus. Dopo aver scoperto di essere stata contagiata, ha dovuto rispettare l’isolamento domiciliare obbligatorio, come prevede la legge. Ma non ha mai fatto mancare il suo apporto alla trasmissione, nel frattempo presentata da Jonathan Kashanian, collegandosi sempre da remoto. E ha fatto la stessa cosa nella puntata del 3 maggio.

Qualche giorno fa Kashanian ha svelato che questa sarà l’ultima settimana in cui andrà in onda il programma: “Altro giro di boa, siamo arrivati a venerdì e la prossima settimana, ahimè lo dico a malincuore, sarà l’ultima settimana di Detto Fatto”. Quindi, venerdì prossimo vedremo l’ultimo appuntamento della stagione. In tanti si sono chiesti se l’attrice e presentatrice originaria di Bitonto riuscirà ad essere presente prima della chiusura e adesso ha finalmente chiarito tutto. (Continua dopo la foto)















Nella puntata del 3 maggio Jonathan ha quindi chiesto lumi a Bianca Guaccero per capire cosa succederà nei prossimi giorni. La risposta della padrona di casa è stata improvvisa e ha reso tutti felici. Finalmente dopo aver lottato strenuamente contro la patologia, nonostante comunque non abbia fortunatamente avuto gravi conseguenze, la donna si è guarita per la gioia del pubblico. E ora è partita una sorta di corsa contro il tempo per cercare di vederla nuovamente in presenza. (Continua dopo la foto)















Bianca Guaccero ha rivelato in diretta a ‘Detto Fatto’: “Sono guarita, aspetto solo di avere il via libera per tornare in studio e condurre la trasmissione”. Dunque, il tampone molecolare alla quale si sarebbe sottoposta avrebbe dato il suo esito negativo, anche se non ha specificato. I sintomi del coronavirus non ci sono più ed è pronta a tornare al lavoro. Seppur per pochissimi giorni. I telespettatori auspicano che entro venerdì possa avere l’autorizzazione necessaria da parte dei medici per il saluto personale in studio. (Continua dopo la foto)









Bianca Guaccero ha rivelato in passato un aneddoto sulla famiglia: “Di recente ho scoperto una cosa che mi ha emozionata perché i primi documenti sulla famiglia Guaccero risalgono al 1300 e la mia famiglia erano dei nobili di Salerno. Spesso ho interpretato nelle fiction donne campane e facevo la battuta in cui dicevo che in un’altra vita ero campana e alla fine era vero! Ho origini campane”.

