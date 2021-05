“Fa male, non lo nascondo”. Tommaso Zorzi, non c’è solo il successo: “Mi dispiace”

Tommaso Zorzi dice la sua. Tutto sul monologo di Fedez al Concerto del Primo Maggio, che pare abbia trovato consensi anche tra molti Vip. Primo della lista il vincitore del GF Vip, che non ha potuto fare a meno di dire la sua a riguardo. Ricordiamo che Fedez ha accusato la Rai di aver tentato di censurare il suo discorso a favore del DDL Zan. Bufera che però pare abbia travolto l’influencer.

Tommaso Zorzi ha sentito la necessità di porre chiarezza in seguito alla solidarietà mossa nei riguardi del monologo del noto rapper. L'ex gieffino ha pensato di esprimersi attraverso i canali di comunicazione più immediati, ovvero i social, dove ha affermato: "Breve chiarimento poi mi prendo uno pausa perché sta diventando tutto troppo tossico".















E ha aggiunto: "Come ha detto Fedez, un'artista DEVE poter salire su un palco senza essere censurato. Anche se non sei d'accordo con il contenuto. Come hanno fatto Pio e Amedeo. Non sono d'accordo con il loro discorso ma hanno avuto la possibilità di farlo perché è giusto così. Il punto è questo". Poi lo sfogo: "Ultimamente, quando si tratta di me, per le persone alle quali non piaccio è una gara a chi ferisce di più".















E la riflessione di Zorzi ha proseguito così: "Non vi nascondo che fa male. Non vi nascondo che non è facile acquisire la consapevolezza che tutto quello che farai sarà soggetto ad uno scrutinio severissimo. Io sono sempre rimasto fedele ai miei principi, con il mio tono, ma coerente. Mi dispiace non poterla vivere con maggiore serenità". Tommaso Zorzi, infatti, è stato tirato in ballo circa una presunta antipatia verso Barbara D'Urso.









Dopo la vittoria del GF Vip, Tommaso Zorzi ha preso parte a diverse ospitate negli studi televisivi, fino a sedere sulla poltroncina degli opinionisti dell’Isola dei Famosi. Ma in tutto ciò, ha continuato a evitare gli studi di Barbara D’Urso, aspetto che non poteva di certo passare inosservato. Al contempo la stessa Barbara D’Urso pare non abbia ancora intenzione di menzionare l’influencer. Un vero ‘mistero’ che andrà prima o poi incontro a un chiarimento.

