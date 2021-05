“Io e Francesco Renga…”. Ambra Angiolini, si apre e confessa sulla crisi con Massimiliano Allegri

Ambra Angolini, la risposta nello studio di Domenica In. Francesco Renga sul palcoscenico del Concerto del Primo Maggio e quel gioco di sguardi commossi sulle note del brano “Il mio giorno più bello del mondo”: ormai non si parla che di un ‘ritorno’ di fiamma tra i due ex. Ma come stanno realmente le cose? Ambra Angiolini si è raccontata in una lunga intervista con Mara Venier.

I presupposti per parlare di Francesco Renga sembravano non mancare eppure Ambra Angiolini non ha detto quasi nulla a riguardo. Vita privata e professionale dell'attrice, ma senza riferimenti espliciti a quanto accaduto durante il tano atteso evento musicale del Primo Maggio. Ambra ha manifestato grande affetto per l'ex Francesco Renga, e non poteva essere altrimenti nei riguardi del padre dei suoi due figli Jolanda e Leonardo.















Durante l'esibizione del brano, la complicità tra Francesco Renga e Ambra Angiolini non è certo mancata e tutto questo non ha fatto che accendere i pettegolezzi, ma l'attrice e conduttrice ha risposto con discrezione e sincerità: "Questa è la dimostrazione di come si rimane una famiglia al di là delle relazioni. Ci sono famiglie tradizionali e famiglie. L'errore è dire 'tradizionali', perché sono tutte famiglie. Se ci sono figli e anche se non ci sono (…) Per noi la definizione di famiglia non è mai cambiata".















A queste affermazioni, Ambra Angiolini ha pensato bene di fare seguire anche una puntualizzazione sulle voci che circolano sul presunto momento di crisi con il compagno Massimiliano Allegri: "Non è vero" Prima pensavo che l'amore mi dovesse salvare, ora mi salvo da sola. La persona che sta vicino a me è un valore aggiunto, non è quella senza cui potrei morire".









Nonostante siano in tanti a sperare in un ritorno di fiamma con Francesco Renga, la realtà pare tradire ogni aspettativa. Nessuna crisi con Allegri e nessuna intenzione di porre fine alla relazione: “Poi ho capito che la fragilità è la mia forza, io sono fatta così”, con queste parole Ambra Angiolini ha lasciato comprendere che i due sono stati distanti solo per impegni lavorativi che in alcun modo vanno messi da parte nonostante esista un grande sentimento.

