Alta tensione negli studi di Amici 20, dove Rudy Zerbi, come sempre molto esuberante, si è lasciato andare ad alcuni commenti che non sono passati inosservati agli occhi (e alle orecchie) degli spettatori. Tutto è successo durante la sfida tra Aka7even e Sangiovanni, con il primo dei due che, nel brano cantato, ha ripetuto più volte un ritornello a detta dell’insegnante non troppo originale.

Nel testo, infatti, Aka7 ha più volte pronunciato la frase "Si, ah". Ricordando molto da vicino un brano di Frah Quintale. Dettaglio che non è sfuggito a Rudy Zerbi, che appena terminata l'esibizione si è subito lasciato andare a un commento più che eloquente: "Mi sembra più di una citazione eh, speriamo non se ne accorga nessuno".















Un commento che ha visto il pronto intervento di un'altra insegnante, Anna Pettinelli, che ha mostrato "il libro nero delle barre" per dimostrare come non ci fosse alcun plagio: "Ora basta! Mi sono stufata di sentire che solo Sangiovanni scrive bene, ho preso tutti i testi da lui scritti per vedere se c'erano delle incongruenze o frasi banali. Tipo e quando ti guardo mi affascini più dello Stato Italiano… oppure tanto l'amore vero non esiste… non l'abbiamo mai sentito?"















Zerbi, a quel punto, ha cercato di gettare un po' d'acqua sul fuoco e placare gli animi, che si erano ovviamente accesi, spiegando: "Aka sa perfettamente che per tutto il pomeridiano gli ho fatto solo complimenti, la mia sensazione è che nel momento in cui sono entrati in clausura nella casetta ci sia stato un calo di creatività e non mi piace più come prima".











Lo stesso Zerbi era stato protagonista nelle ore precedenti di un divertente siparietto con Arisa, che aveva sfidato a ballare in intimo. La cantante si era però rifiutata, accettando piuttosto di ballare sulle note del film Pulp Fiction dando vita a un’appassionante contesta a coppie tra Celentano-Rudy e Cuccarini-Arisa, con quest’ultima coppia risultata vincitrice a mani basse.

