Simpatica e disponibile, ma anche un carattere forte, forgiato anche dai momenti di grande dolore che ha dovuto affrontare. Questa è Mara Venier. La conduttrice ha scritto un emozionante libro, che si intitola ‘Mamma, ti ricordi di me?’, un bellissimo omaggio alla mamma Elsa, morta sei anni fa e la presentatrice Rai ha sofferto moltissimo per questa perdita.

Al settimanale 'Oggi' ha svelato il suo dolore: "Mia madre ha iniziato l'Alzheimer dicendo: 'Buongiorno signora, come si chiama?'. Mi ha portato via la mamma, una donna piena d'amore, energia e passione. Lei era proprio il mio rifugio sicuro. Non si tratta di un libro triste, non è solamente su mia mamma. Ho ritrovato me stessa da bambina, i miei figli da piccoli, Elisabetta e Paolo, e le persone più importanti della mia vita". E ancora: "Fino al 2020 non sono riuscita a guardare le sue foto. Il libro è stato un percorso complicato, l'ho mollato per quattro anni e quando l'ho ripreso mi sono interrotta di nuovo".















E ancora: "Mi devastava tornare a lei, mi ha convinto mio marito a finirlo. Mi ha anche aiutato Iaio, il bambino di mio figlio Paolo. Mi invase la gioia dopo averlo preso in braccio e sentii la voglia di vivere". Ma la zia Mara è conosciuta soprattutto per la sua verve e la sua simpatia, così nelle ultime storie di Instagram ha raccontato tutta la sua 'disperazione' per la dieta che sta seguendo.















La conduttrice non riesce a vedere risultati nonostante il regime alimentare controllato e l'attività fisica. "Non mi dite che so pigra – ha spiegato zia Mara – non mi dite che so pigra… Nno ho perso un etto, tre settimane di dieta, camminata tutte le mattine… non ho perso un cazz*…". Poi si è lasciata andare a un'altra confessione.











“Quando arrivai a Canale5 mi sentivo vecchia, finita ed ero esausta per mia madre”. Poi però è cambiato tutto: “Ho scoperto un nuovo stile di conduzione e ho riconquistato il mio pubblico”. Mara Venier ha squndi rimarcato che il “successo e l’affetto riscontrati in questi anni a Domenica In” sono stati per lei di grande aiuto in un periodo difficile.

