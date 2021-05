Amici 20, siamo alle battute finali. Ormai gli allievi in gara vedono il traguardo della finalissima di sabato 15 maggio. Quattro i cantanti rimasti, ovvero Aka7even, Deddy, Sangiovanni e Tancredi. Tre i ballerini e cioè Alessandro, Giulia e Serena. L’ultimo ad essere eliminato è stato Samuele che ha perso il ballottaggio contro Giulia e Alessandro. Il talentuoso ballerino di Veronica Peparini ha ammesso di aver affrontato il serale probabilmente ‘col freno a mano tirato’.

In ogni caso protagonista della serata di sabato 1 maggio è stata la danza. E molti sono pronti a scommettere che sarà Giulia Stabile a trionfare. Ma niente è ancora deciso. Intanto, dopo un'altra entusiasmante esibizione di Alessandro, la puntata è stata caratterizzata da un battibecco tra i giudici Emanuele Filiberto di Savoia, Stefano De Martino e Stash. La discussione si è accesa sulla sfida tra i fidanzati Sangiovanni e Giulia.















Sangiovanni ha cantato un pezzo inedito "Malibù" mentre Giulia ha dimostrato ancora una volta tutte le sue qualità. Il 'problema' è arrivato quando i giudici hanno espresso il loro voto. Il principe ha dato la sua preferenza a Sangiovanni, mentre Stash ha optato per Giulia. E così tutti gli occhi sono andati su Stefano De Martino il cui voto è diventato decisivo. E il ballerino ha esordito con un eloquente quanto inatteso: "Avete rotto il ca***".















A sbrogliare la matassa dell'incertezza ci ha pensato Maria De Filippi che ha spiegato come di fronte ad un inedito la cosa migliore da fare è riascoltare il pezzo. E così è stato: Sangiovanni ha ripetuto il brano. E il voto di Stefano De Martino è andato proprio al cantante. Ma c'è stato anche un altro momento topico, quello che ha visto protagonisti Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Il conduttore radiofonico ha accusato Aka7even di essersi troppo ispirato, in una sua canzone, a "Si, Ah" di Frah Quintale.









Per tutta risposta Anna Pettinelli ha tirato fuori il ‘Libro nero delle barre’ e ha criticato Sangiovanni reo di scrivere testi banali: “Tra uomini e donne non ci sono differenze. Banale”. Non la pensa affatto così Rudy Zerbi che ha affermato come in un tale periodo storico, invece, le differenze di genere vanno abbattute. E il cantante ha spiegato: “Io non lo trovo banale. Penso che al giorno d’oggi sia importante fare chiarezza su questo”.

“Uomini e donne hanno la stessa importanza – ha concluso Sangiovanni – Credo che nella musica come nella scrittura non sia stato inventato nulla. Io vivo le cose e le esprimo. Se le mie parole rispecchiano anche la vita di qualcun altro, mi fa solo piacere”.

