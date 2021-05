Nella giornata del primo maggio sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Al centro della scena è tornato lui, Armando Incarnato. Il cavaliere è finito spesso, anzi spessissimo, al centro degli attacchi e delle critiche. Ricordate, ad esempio, quando affermò di aver incontrato Angela, ex frequentazione di Luca? Il racconto fatto da Incarnato prese una piega ‘un po’ osé’.

Il cavaliere fece infatti capire che la donna era molto ‘aperta ed espansiva’, ma a quel punto intervenne Maria De Filippi, che conosce bene i paletti della fascia televisiva protetta. Nell’ultima puntata registrata Armando Incarnato si trova di fronte non ad una, bensì a tre dame. E Patty decide di rivelare cosa è successo quando è uscita con il conturbante cavaliere partenopeo. Che, per quei pochi che non lo sanno, nella vita fa l’imprenditore e gestisce una serie di saloni di parrucchieri. (Continua a leggere dopo la foto)















Patty e Armando sono andati a cena fuori e, una volta saliti nella camera d’albergo, sono stati travolti dalla passione. Senza però spingersi oltre effusioni e baci, di oltre 15 minuti… Il cavaliere, però, ha smentito questa ricostruzione. Ma dove sta la verità? Ebbene secondo Patty Armando le avrebbe chiesto di non raccontare dei baci per due motivi. Primo perché lui non avrebbe fatto una bella figura con le altre due dame. E, secondo, perché Patty avrebbe fatto la figura di una donna ‘leggera’ che si concede troppo facilmente. (Continua a leggere dopo la foto)















Armando Incarnato attacca Patty, dicendo che lei è fidanzata e frequenta anche altri uomini. Poi la invita a non prendersi troppo confidenze. E qui interviene, duramente, Maria De Filippi. La conduttrice di Uomini e Donne riprende Armando, affermando che Patty può prendersi eccome confidenza, visto che i due sono anche saliti in camera. Poi Maria si schiera dalla parte di Patty, sostenendo di crederle. Mentre Armando è solito dire bugie. (Continua a leggere dopo le foto)









Alla fine, incalzato da Maria De Filippi, Armando ammette di aver baciato Patty. Non prima, però, di aver generato diverse discussioni in studio. E di essersi anche attirato le attenzioni di Gianni Sperti che, da opinionista della trasmissione, ha tutto il diritto di dire la sua sui comportamenti. E pure Tina Cipollari è intervenuta in modo poco tenero nei confronti di Armando. Che può piacere o no, ma ogni volta a UeD fa i fuochi d’artificio. O no?

UeD, Armando Incarnato va troppo oltre e Maria De Filippi lo blocca davanti a tutto lo studio