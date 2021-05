“Maschio o femmina?”. Verissimo, Lorella Boccia fa una sorpresa a Silvia Toffanin e le svela il sesso del bebè

A raccontarsi in una bellissima intervista è Lorella Boccia, la meravigliosa ex ballerina di Amici ora passata al timone di un programma tutto suo. Lorella, per chi non lo sapesse, è incinta di suo marito Niccolò Presta, figlio del famoso manager dei Vip Lucio. Il parto è previsto in autunno, più precisamente per la metà di ottobre. E se si parla di nome è Lorella a dire che non è stato ancora deciso: i futuri genitori lo sceglieranno più avanti.

La brava e bella Boccia ha inoltre confidato a Silvia Toffanin di aver detto a Niccolò Presta di essere incinta nello stesso modo in cui la suocera l’ha detto anni prima al marito Lucio. Un aneddoto che Presta padre ha raccontato a Lorella durante una vacanza e in questo modo la ballerina trentenne ha voluto omaggiare la madre del marito che non ha mai conosciuto. A Verissimo è stato mostrato il modo in cui Lorella Boccia ha informato il marito della sua gravidanza. (Continua a leggere dopo la foto)















Eccoli entrambi in cucina con Lorella che inizia a dire che “bisogna lavorare di più” mandando così in confusione il marito fino a quando non gli dice che bisogna darsi da fare perché ora diventeranno tre. Un annuncio che ha letteralmente spiazzato Niccolò Presta che prima scoppia a piangere e poi bacia teneramente la pancia della moglie. (Continua a leggere dopo la foto)























L’ex ballerina di Amici ha inoltre raccontato di aver creato un rapporto speciale con la suocera defunta Manuela nonostante non l’abbia mai conosciuta. Proprio a Silvia Toffanin la Boccia ha detto: “Ho capito che era molto simile a me, un vero peperino”. (Continua a leggere dopo la foto)



E ancora: “Vado al cimitero e davanti alla sua tomba le parlo di tutto, anche dei miei problemi. Sto bene quando parlo con lei”. Lorella Boccia sa bene cosa significa perdere un genitore: due anni fa è morto il padre con il quale non ha mai avuto un rapporto solido. Ma l’amore si sa, vince sempre. Ora che poi si sa che è una femminuccia ancor di più, auguri!

Ti potrebbe anche interessare: Amici 20, brutta notizia per Maria De Filippi. Lo ha saputo poco fa