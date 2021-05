Dai litigi alle voci su un presunto flirt. Arisa e Rudy Zerbi fanno sempre parlare di sé e intrattengono il pubblico di Amici come pochi altri. Sono spiritosi, questo è evidente, ma naturalmente hanno anche altre frecce nel loro arco. Come si punzecchiano loro, nessun altro lo fa. Il siparietto di qualche puntata fa è diventato cult. Il critico musicale ha preso di mira la collega prendendo la valigetta dalle mille sorprese.

Rudy ha tirado fuori dei baffi finti e ha escliamato: "Sono i baffi di Arisa che ha dimenticato a casa mia ieri sera". Sentendo queste parole, la cantante ha reagito subito iniziando sussurrare che Zerbi fosse "pazzo". Prima lo ha sussurrato e poi lo ha indicato con dei gesti. Arisa, che era appena tornata insieme al fidanzato, ha chiesto con tono fermo: "Potresti rimangiarti quello che hai detto prima, per favore".















Ma questo è niente rispetto a quello che Arisa e Rudy Zerbi hanno 'offerto' al pubblico di Amici. Nella settima puntata il critico ne ha combinata un'altra delle sue. Come se niente fosse e prima del sorteggio si è presentato con boxer e completo di intimo femminile. Poi Zerbi si è rivolto ad Arisa, dicendo di volerle lanciare un guanto di sfida e anticipando che la collega sapeva tutto. Quando, però, la telecamera è andata sulla cantante questa ha sorpreso tutti.















In effetti Arisa non sapeva proprio nulla di quello che aveva preparato Rudy Zerbi e è sbottata: "Che bugiardo!". Ma, non contento, l'insegnante e giurato di Amici ha proseguito sostenendo che i guanti di sfida sono addirittura due: "Ne abbiamo parlato nei nostri messaggi", le parole di Zerbi. Che poi ha aggiunto, fra lo stupore generale, riferendosi ad Arisa "la sera, la notte, ci scriviamo sempre".









A quel punto i ballerini professionisti Francesca Tocca e Giuseppe Giofré hanno mostrato i due guanti. Arisa ha rifiutato il primo, ovvero di ballare in abbigliamento intimo. Il secondo invece l’ha accettato. Arisa ha ballato con Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi con Alessandra Celentano. Tra le risate di tutti alla fine è arrivato il voto dei giudici, a sorpresa, per la sfidata Arisa.

E Stefano De Martino ha commentato: “Rudy, dobbiamo tenere conto che tu hai avuto una settimana per prepararti. E questo è il risultato”. Mentre Stash non riusciva a trattenere le lacrime da quanto rideva: “Ho visto te che balllavi. Immagini indimenticabili”

