“Maria, ti devo dire una cosa”. Amici serale, Lorella Boccia e la dedica dolcissima alla De Filippi. Ma poco dopo esce dallo studio

Bella da far perdere il fiato, parliamo di Lorella Boccia che durante la puntata del 1 maggio 2021 è stata ospite al Serale di Amici 2021. Ad invitarla naturalmente è stata la padrona di casa, Maria De Filippi con due scuse una più bella dell’altra. Per chi non lo sapesse infatti, la meravigliosa e conturbante ballerina è incinta, ma non solo: tra pochi giorni debutterà col suo nuovo programma Venus Club, in arrivo il 6 maggio in seconda serata su Italia 1. La De Filippi naturalmente ha annunciato la Boccia proprio all’inizio del programma.

Lorella, seduta nella prima fila tra il pubblico, non ha nascosto di essere davvero tanto emozionata nel tornare al Serale di Amici 2021. Poco prima, la Boccia, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha anche svelato il sesso del bebè. La Boccia ha scherzato sul fatto che le avessero fatto trovare un cuscino su cui sedersi, a differenza del resto del pubblico. Per Maria era un'accortezza inevitabile da parte loro, dato che è incinta.















Poco dopo la Boccia ha ironizzato sul fatto che suo marito Niccolò Presta è molto attento e premuroso con lei, controllando persino il modo in cui si alza dal letto. Poi Maria è andata avanti con la puntata, ma al termine della prima partita ha salutato Lorella Boccia, che è andata via prima dallo studio.























Proprio così: la padrona di casa ha detto di volerla lasciare libera vista la pancia, mentre la ballerina ha ironizzato sulle gambe gonfie. Prima di andare via, Lorella ha ringraziato Maria per aver creduto in lei, prima come allieva, poi come ballerina professionista e infine come conduttrice, visto che ha condotto il daytime di Amici.



Ma le emozioni non finiscono qui perché Lorella ha detto a Maria: “Tu sei stata la prima a credere in me. Ci tengo a dirlo perché è difficile trovare una persona che crede in te. Tu fai questo, lo fai con me e con i ragazzi. Amici non è solo una gara in cui si vince e si perde, è il posto che offre le grandi opportunità. Sta a noi coglierle. Grazie mille per quello che fai”. Lacrime!

