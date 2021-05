Durante la serata del 1 maggio 2021, è andato in onda l’ennesimo serale di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi. Ed è proprio quest’ultima che con la voce rotta ha annunciato l’eliminazione del bravissimo Samuele Barbetta. Il ballerino di Veronica Peparini ha perso al ballottaggio contro Alessandro, riconoscendo poi di aver forse affrontato il Serale con il freno a mano tirato. Giulia è subito scoppiata a piangere appena arrivati in casetta. Sangiovanni invece ha chiesto a Samuele se fosse contento di ciò che ha fatto in puntata.

Lui ha spiegato che gli risulta spesso difficile essere contento, inoltre secondo lui la prova di improvvisazione doveva vincerla Alessandro. Il cantante di Lady non era d’accordo con il suo amico, gli ha spiegato che in ogni esibizione è riconoscibile. Samuele era consapevole di dover lasciare il Serale: “Il problema è che io non sono al livello di quelle coreografie, faccio fatica a fare le cose che fanno gli altri”. (Continua a leggere dopo la foto)















Ea ancora: “Loro tre sono ballerini, non parliamo di versatilità e lo sono più di me. Però sono più preparati in un contesto del genere, tengono in alto di più quello che è il Serale. Io faccio più fatica”. Stasera Maria De Filippi non ha chiamato i due a rischio eliminazione in camera, ma ha chiamato Giulia e Samuele. (Continua a leggere dopo la foto)























I due ballerini anno ricordato il giorno dei casting, su cui Samuele ha detto: “Uno dei giorni più intensi della mia vita. Mi hai preso da parte, mi hai detto quelle cose ed eri così interessata… Il provino successivo è andato ancora meglio, ti sei interessata ancora di più. Ai miei amici ho detto ‘Anche se non mi prendono, a Maria sono piaciuto’. Ricordo che ti ho detto che era stato un onore e tu mi hai detto ‘Anche per me’”. (Continua a leggere dopo la foto)







E conclude: “Mi bastava quello”. A questo punto, Maria aveva la voce rotta parlando con Samuele, gli ha chiesto se avesse capito cosa voleva dirgli. Il ballerino ha risposto in modo affermativo. Allora Maria ha aggiunto: “Il fatto che tu esca stasera non ti toglie niente. Voglio che tu capisca che non dipende da te, non devi mettere in discussione te stesso”.

Ti potrebbe anche interessare: “Ho sbagliato”. Giulia Salemi, dopo i veleni arrivano le scuse. Il nome della vip è di quelli che fanno rumore