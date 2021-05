Qualche tempo fa Adriana Volpe aveva reagito alle critiche per gli ascolti bassi del suo programma. Lo aveva fatto con un post pubblicato su Instagram in cui rispondeva per le rime a chi parlava di “ascolti disastrosi”: “Faremo i conti quando la rete avrà finito di fare il passaggio di frequenze. Ci sono molte zone dove non ci vedono se non risintonizzano il canale. Facciamo i conti a giugno. Lì riceveremo le pagelle”.

I numeri sono arrivati e la situazione non è migliorata. Il programma infatti si aggira sullo 0,5% – 0,8% di share. Dallo scorso anno a oggi ha fatto fatica a imporsi sulla concorrenza. Il programma di attualità ha subìto numerosi stravolgimenti. I vertici dunque non sarebbero affatto contenti del rendimento della presentatrice di Tv8 e starebbero per correre ai ripari, affinché possano essere evitati altri danni economici. Secondo le ultime informazioni, il suo programma non avrà un seguito l'anno prossimo, ma già a partire da adesso sono in cantiere interventi molto decisi.















Già da qualche settimana 'Ogni Mattina' non aveva avuto la stessa durata. Dalle 4 alle 2 ore. Presumibilmente si attenderà dopo Pasqua, ma ormai la decisione sarebbe presa e non ci sarebbero spazi per ripensamenti. Il suo momento di gloria non è stato duraturo e per lei si prefigura un futuro poco roseo. Anche Giancarlo Magalli non era stato tenere con lei tempo dietro.















Su Facebook ha pubblicato un'immagine con la scritta: "0.9%" e un'emoticon che invita al silenzio. Poi ha aggiunto: "Chi deve capire capisce". Poi aveva precisato in un altro commento: "Non sto gioendo, dico solo che forse sarebbe meglio star zitta". Giancarlo Magalli aveva deciso di pubblicare questo post dopo lo sketch di Adriana Volpe e Alessio Viola fatto in occasione del 45esimo compleanno del giornalista.









E ora? Come fa sapere Blogo, la conduttrice dovrebbe approdare a Mediaset. Sembrerebbe cosa certa e questo potrebbe già avere luogo a partire dalla stagione tv 2020/2021. Ci sarebbero una serie di impegni che sarebbero il preludio di un ingresso bello corposo per Adriana Volpe su Canale 5.

