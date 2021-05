Chiusura ieri per Felicissima Sera, il programma su Canale 5 guidato da Pio e Amedeo. Durante la trasmissione di Pio e Amedeo, si sono succeduti numerosi ospiti vip. Infatti, sono entrati in scena anche Raoul Bova, Laura Chiatti, Nina Zilli e Malena. Non è mancato anche il momento più serio con la presenza del matematico Piergiorgio Odifreddi. Immancabile anche la parte dedicata a ‘Emigratis’, con l’arrivo dei cantanti neomelodici napoletani Ciro Rigione ed Enzo Barone, che hanno fatto scatenare tutti a ritmo di discoteca.

Ma il protagonista è stato Eros Ramazzotti. ad aver fatto un gesto meraviglioso. . Il duo Pio e Amedeo ha infatti riferito davanti alle telecamere: “Ha devoluto il cachet ai lavoratori del mondo dello spettacolo”. Ha voluto dare un sostegno fattivo a tutte quelle persone che sono state colpite pesantemente dal coronavirus. Infatti, in molti non hanno nemmeno potuto usufruire degli ammortizzatori sociali e si sono ritrovati senza lavoro da un giorno all’altro. Continua dopo la foto















La puntata intanto, ha segnato un record per la coppia. Era nell’aria, ma il successo è andato oltre le aspettative. Nella serata di ieri, venerdì 30 aprile 2021, su Rai1 la seconda puntata di Top Dieci – dalle 21:39 alle 23:57 – ha conquistato 3.694.000 spettatori pari al 16.4% di share. Su Canale5 l’ultimo appuntamento con Felicissima Sera – dalle 21:51 alle 00:47 – ha incollato davanti al video 4.331.000 spettatori con uno share del 22.5%. Su Rai2 N.C.I.S. ha interessato 1.334.000 spettatori (5.1%), mentre Blue Bloods 1.013.000 spettatori (4.1%). Continua dopo la foto















Su Italia1 Gli Album di Freedom ha raccolto 824.000 spettatori pari al 3.9% (anteprima a 840.000 e il 3.3%). Su Rai3 In guerra è seguito da 460.000 spettatori con l’1.9%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.466.000 spettatori (7.5%). Su La7 Propaganda Live ha registrato 961.000 spettatori con il 5.1%. Su Tv8 Indiana Jones e il tempio maledetto segna 328.000 spettatori (1.4%). Continua dopo la foto











Sul Nove Fratelli di Crozza è seguito da 1.272.000 spettatori con il 5%. Su RealTime Matrimonio a Prima Vista Italia intrattiene .000 spettatori (%). Su Rai4 Ip Man: The Final Fight è visto da 684.000 spettatori (2.8%). Su La5 L’Isola dei Famosi raccoglie 116.000 spettatori (0.6%). Su RealTime Cake Star – Pasticcerie in Sfida intrattiene 289.000 spettatori pari all’1.1%

Ti potrebbe interessare: Pio e Amedeo, la notizia era nell’aria da ieri sera, adesso è ufficiale