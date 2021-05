Nell’appuntamento del 30 aprile con i ‘Soliti Ignoti’ è stata protagonista l’attrice Manuela Arcuri. La donna non è riuscita a portarsi a casa il montepremi accumulato durante il gioco, infatti era partita con 20 mila euro ma non è stata in grado di concludere positivamente il suo percorso nello show. I telespettatori però sono rimasti colpiti in particolare da una persona entrata in studio. Tutti infatti hanno riversato i loro commenti sui social network per capire perché abbia fatto così.

La Arcuri non è riuscita a centrare dunque l’obiettivo prefissato e non ha potuto devolvere la somma alla fondazione italiana per l’autismo. Amadeus, verso la fine del gioco, ha fatto entrare in scena il parente misterioso. Come ben sapete, il concorrente deve essere abile ad indovinare con chi si appartenga con il resto delle identità misteriose. Ed è stato proprio questo parente ad aver catturato tutte le attenzioni del pubblico. Infatti, ha avuto un atteggiamento decisamente inconsueto. (Continua dopo la foto)















Quando il parente misterioso dei ‘Soliti Ignoti’ è entrato nello studio, è calato il silenzio nella casa degli italiani. La ragazza in questione si chiamava Laura, aveva 27 anni ed era la sorella di uno degli ignoti in gara. Manuela Arcuri non ha saputo azzeccare la combinazione, infatti ha deciso di puntare tutto sull’ignoto numero 7, ma era il 3 il fratello della giovane. Ma è stato il comportamento assunto dalla 27enne ad aver reso la puntata decisamente molto fuori dalla norma. (Continua dopo la foto)















Il parente misterioso Laura ha infatti avuto uno sguardo molto serio e severo. E la gente ha iniziato a commentare sul web: “Ma è furiosa”, “Ha uno sguardo minaccioso”, “Ho paura”. Effettivamente non ha mai sorriso, anche se molto probabilmente potrebbe anche essere stata un’indicazione degli autori del programma. Se avesse sorriso o avuto un atteggiamento differente, avrebbe potuto far uscir fuori un dettaglio importante che avrebbe facilitato il compito della Arcuri. (Continua dopo la foto)









Durante l’indagine di Arturo Brachetti del 29 aprile invece, il concorrente ha tirato fuori dalla tasca una mascherina in cui è raffigurata la sua bocca che sorride. Stessa storia al primo errore, l’artista ha tirato fuori la mascherina con il broncio. Amadeus, dopo il primo attimo di incredulità, è scoppiato in una risata e il trasformista ha commentato: “Mi sono organizzato”.

