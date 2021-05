Nella serata di mercoledì 21 Aprile era stata trasmessa la prima puntata di “Buongiorno mamma!”, la miniserie televisiva di cui Raoul Bova è protagonista. Una serie iniziata dopo poche settimane dalla fine di Svegliati amore mio, l’altra miniserie con protagonisti Sabrina Ferilli e da Ettore Basso. La miniserie è ispirata a una storia vera, interpretata da un bellissimo cast e verrà trasmessa fino al 26 Maggio.

All'esordio aveva registrato 3.871.000 con il 18%. La seconda puntata aveva conquistato 3.464.000 spettatori con il 16,2% di share. Abbastanza per far scatenare Pio e Amedeo che ieri hanno avuto Raoul Bova ospite in studio a Felicissima Sera. La coppia non ha perso tempo e gli ha tirato una frecciatina proprio sugli ascolti: "Tu fai il 18%, noi il 21% di share e ci stiamo comprando pure l'azienda!".















Raoul Bova è stato allo scherzo, molto meno di quando Le iene organizzarono per lui un ferocissimo scherzo. "Raoul Bova pensava di conoscere la fidanzatina di Francesco, il figlio appena maggiorenne, invece si è ritrovato nonno di un bimbo di un mese e come nuora la pornostar". E la sua reazione non era stata proprio comprensiva. Anzi. Francesco nel centro di Roma ha provato titubante a presentare la sua 'vera' fidanzata: "Mi sono molto innamorato… è un pochino più grande di me".















Ma l'ospitata da Pio e Amedeo è stata l'occasione per indagare sui presunti flirt del cantante. Il compagno di Rocío Muñoz Morales è stato messo sotto torchio a Felicissima Sera nel segmento denominato "Che Interviste Che Fa". Tra le altre cose, ha ripercorso il suo periodo in America. Ha un bel ricordo delle sue esperienze a Hollywood, il suo primo film è stato proprio con Stallone. Ha svelato che con Madonna c'è stato solo un bacio e ha fatto chiarezza sul flirt con Sharon Stone.











Raoul Bova ha smentito tutto, sostenendo che a volte basta una foto che si crei un equivoco. Per Raoul questo è un momento di rinascita: “Ho toccato il fondo e la sfida è stata non naufragare. Ho perso i miei genitori in poco tempo, devi fare i conti con le tue fragilità”, aveva detto mesi fa. Gli ultimi due anni per Raoul Bova non sono stati dei più sereni, ma adesso ha finalmente trovato una sua stabilità ed è felice di poter essere nuovamente al centro del progetto televisivo di Canale 5.

