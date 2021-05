Nella serata del 30 aprile è andata in onda l’ultima puntata della trasmissione ‘Felicissima Sera’ di Pio e Amedeo. Come era prevedibile, è successo praticamente di tutto. Infatti, ci sono stati baci ‘cinematografici’ tra Amedeo e l’attrice Laura Chiatti e poi fra gli stessi comici. Eros Ramazzotti è stato provocato più volte su Michelle Hunziker, ma ha poi rivelato una notizia meravigliosa. Infatti, ha devoluto il suo intero cachet ai lavoratori del mondo dello spettacolo.

I due conduttori hanno infatti riferito davanti alle telecamere: “Ha devoluto il cachet ai lavoratori del mondo dello spettacolo”. Ha voluto dare un sostegno fattivo a tutte quelle persone che sono state colpite pesantemente dal coronavirus. Infatti, in molti non hanno nemmeno potuto usufruire degli ammortizzatori sociali e si sono ritrovati senza lavoro da un giorno all’altro. Ma ci sono stati anche altri momenti incredibili, con parole proibite utilizzate soprattutto da Amedeo Grieco. (Continua dopo la foto)















Pio e Amedeo hanno utilizzato tutte le parole volgari o censurate in Italia, riferendosi ad esempio ad ebrei, persone di colore e agli omosessuali. Amedeo ha affermato: “Ormai nemmeno ricch… si può dire più, ma per me l’intenzione è il problema. Così noi possiamo combattere l’ignorante e lo stolto. Se qualcuno vi chiama ricch… dovete ridergli in faccia. La cattiveria non sta nella lingua e nel mondo ma nel cervello, è l’intenzione”. Poi è arrivato un ‘insulto’ ad un personaggio famoso. (Continua dopo la foto)















Amedeo Grieco ha poi parlato del Gay Pride e della sensibilità degli omosessuali: “Ma mi avete mai visto con il cartello per strada a gridare evviva la fi…? La cosa che i gay sono sensibili non la sopporto proprio. Ma perché noi eterosessuali facciamo schifo?”. Ed ecco arrivare la stoccata clamorosa nei confronti di Alessandro Cecchi Paone: “Lui è un pezzo di me…, altro che sensibile”. E ha poi tirato addirittura in ballo Adolf Hitler: “Anche lui dicevano fosse gay, ma vi sembrava sensibile?”. (Continua dopo la foto)









Pio e Amedeo hanno riscosso un successo clamoroso e per certi versi inaspettato, visto che hanno sconfitto anche la concorrenza. Niente da fare nelle prime due puntate per Serena Rossi e Carlo Conti, con i rispettivi programmi ‘Canzone Segreta’ e ‘Top Dieci’. Visto l’incredibile risultato ottenuto, non è da escludere che Mediaset gli rinnoverà ancora la fiducia e potremo così ammirarli nuovamente in futuro.

“L’ho fatto solo per loro”. Eros Ramazzotti, si è scoperto durante la puntata di Felicissima Sera