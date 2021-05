Eros Ramazzotti è stato uno degli ospiti dell’ultima puntata di ‘Felicissima Sera’, il programma condotto dal duo comico Pio e Amedeo. Sono stati tantissimi i momenti divertenti vissuti nell’arco della serata. E il cantante è stato uno dei protagonisti assoluti, infatti ha dato vita ad uno splendido medley, cantando dunque le sue migliori canzoni. Ma non sono mancate nemmeno le battute e le provocazioni dei conduttori nei suoi confronti. Hanno fatto di tutto per emozionarlo.

Ma lo hanno anche messo in difficoltà in alcune occasioni, quando hanno tirato fuori l’argomento Michelle Hunziker. Poi gli hanno fatto vedere la figlia Aurora Ramazzotti e gli sono quasi scese le lacrime sul viso. A proposito dell’ex, in particolare Amedeo Grieco gli ha posto una domanda a bruciapelo: “Ma perché ride sempre?”. In un primo momento l’artista sembrava non voler rispondere a questo quesito, ma a sorpresa ha poi dato una risposta clamorosa: “A letto però non rideva”. (Continua dopo la foto)















Durante la trasmissione di Pio e Amedeo, si sono succeduti numerosi ospiti vip. Infatti, sono entrati in scena anche Raoul Bova, Laura Chiatti, Nina Zilli e Malena. Non è mancato anche il momento più serio con la presenza del matematico Piergiorgio Odifreddi. Immancabile anche la parte dedicata a ‘Emigratis’, con l’arrivo dei cantanti neomelodici napoletani Ciro Rigione ed Enzo Barone, che hanno fatto scatenare tutti a ritmo di discoteca. Ma è Eros ad aver fatto un gesto meraviglioso. (Continua dopo la foto)















Eros Ramazzotti ha infatti preso una decisione da applausi. Non ha praticamente guadagnato nulla da questa sua serata. Il duo Pio e Amedeo ha infatti riferito davanti alle telecamere: “Ha devoluto il cachet ai lavoratori del mondo dello spettacolo”. Ha voluto dare un sostegno fattivo a tutte quelle persone che sono state colpite pesantemente dal coronavirus. Infatti, in molti non hanno nemmeno potuto usufruire degli ammortizzatori sociali e si sono ritrovati senza lavoro da un giorno all’altro. (Continua dopo la foto)









Nei giorni scorsi Eros Ramazzotti e la sua ex moglie Marica Pellegrinelli hanno festeggiato la piccola Raffaela Maria. Il cantante ha postato l’immagine della figlia di spalle e ha scritto: “Il tempo non sente ragione, auguri amore mio”. Si è trattato della prima comunione della figlia e bella è stata anche il regalo della donna. Ha fatto vedere a tutti la bellissima torta, di colore bianco e con alcuni fiori rossi.

