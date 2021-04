Tommaso Zorzi è uno dei personaggi più in vista della televisione italiana. Dopo il grande successo al ‘Grande Fratello Vip’, ha conquistato grande spazio nel piccolo schermo diventando opinionista de ‘L’Isola dei Famosi’ e del ‘Maurizio Costanzo Show’. Poi gli hanno affidato anche la conduzione del programma ‘Il Punto Z’, che va in onda su Mediaset Play. Con la sua trasmissione non ha però riscosso risultati straordinari e sono arrivate le prime critiche nei confronti dell’influencer.

Nelle ultime ore ha parlato una persona vicinissima al 26enne, la sorella Gaia Zorzi, ospite di Giulia Salemi a 'Salotto Salemi'. La ragazza, in lizza come concorrente del 'GF Vip 6', ha svelato un retroscena sul fratello mai rivelato finora. Parole che hanno colpito tutti i fan di Tommaso, che non si sarebbero mai attesi una cosa del genere. Il giovane non ha attraversato solamente dei periodi meravigliosi, come raccontato da lei. Infatti, ci sono stati anche dei momenti molto brutti.















Gaia Zorzi, parlando di Tommaso Zorzi, si è soffermata anche sui loro caratteri, che non sono identici al 100%: "Noi abbiamo sicuramente degli aspetti molto simili. Il nostro modo di pensare è lo stesso, però ci sono diverse differenze. Tutto il resto ci differenzia. Per quanto riguarda la mia vita, ho avuto un percorso normale. Ho finito il liceo e poi sono andata all'università in Olanda. Ora sto invece facendo un master. Mia madre? La devo ringraziare, ma Tommaso è stato migliore di me a scuola".















Poi è arrivata la rivelazione più attesa sul fratello: "Siamo sempre stati molto vicini, ma c'erano alcune occasioni nelle quali mi rendevo conto che effettivamente era preso in giro. Mi sono sempre sentita chiamata in causa, infatti mi sono sempre sentita in dovere di prendere le sue difese. Quando ho comunque bisogno di un sostegno, lui è sempre presente. Nel nostro rapporto io mi scuso sempre per prima. Ma quando chiariamo tutte le discussioni sono eliminate".









Tommaso Zorzi è stato criticato nelle scorse ore da Stefano Bettarini: “Una carriera la crei con tanti no, non con tanti sì. Lui è un prezzemolino. Acchiappi tutto, ma a sparire ci metti poco. A quella gente che gli sta attorno non gliene frega nulla. Vogliono solo spremerlo. Gli dicono ‘prendi, prendi. Vai vai’ Quando trovi tutto assieme, e tutta questa visibilità, hai la mania di onnipotenza, accetti tutto”.

