Nella puntata del 30 aprile di ‘Pomeriggio Cinque’, come vi abbiamo raccontato in un precedente articolo, si è parlato di Can Yaman e di Diletta Leotta. In particolare, soffermandosi sull’attore turco, l’ospite Roberta Beta ha fatto intendere che lui sia omosessuale. Ma la padrona di casa ha smentito categoricamente questa ipotesi, pur comunque precisando che in caso contrario non ci sarebbe stato nulla di male. C’è però stato un altro momento che ha colpito tutti.

Su Can Yaman ha detto: “Non toccatemi Can. Non ci sarebbe niente di male, ma io l’ho avuto accanto e sentivo le vibrazioni”. Mentre sulla giornalista sportiva ha riferito: “Penso che non sia nonna Giuseppina di Sant’Eufemia di Aspromonte. Ma comunque dopo due giorni l’ha vista con un altro fidanzato”. Queste affermazioni le ha fatte in riferimento alla dichiarazione della conduttrice di Dazn, la quale aveva affermato che queste voci su di lei la mettono in imbarazzo con la nonna. (Continua dopo la foto)















Barbara D’Urso non ha potuto fare a meno di salutare una persona speciale: il suo amico e collega Lamberto Sposini. Il conduttore fu colpito da un ictus e da un’emorragia cerebrale il 29 aprile del 2011, poco prima di andare in onda con ‘La Vita in diretta’, insieme a Mara Venier. Dovevano parlare del matrimonio dei reali Kate e William. Il programma fu portato avanti solamente dalla presentatrice Rai, che fu messa al corrente della gravità della situazione a fine trasmissione. (Continua dopo la foto)















Barbara D’Urso ha quindi esclamato a ‘Pomeriggio Cinque’: “Adesso vorrei parlare di un amico che in questo momento ci sta guardando in televisione. E questo amico si chiama Lamberto Sposini. Dieci anni fa, il 29 aprile del 2011, Lamberto ha avuto un malore prima di andare in onda con La Vita in diretta. Da quel momento è iniziato questo percorso, questo calvario che continua ancora oggi. Sono vicino a lui la sua amata figlia Mati e l’ex moglie Sabina. Noi lo salutiamo con un video”. (Continua dopo la foto)









Quando ha poi guardato le immagini di Lamberto Sposini nel filmato da lei lanciato, Barbara D’Urso non ha retto all’emozione e si è commossa. Il pubblico ha apprezzato moltissimo questo gesto di Carmelita: “Che bella la dolcezza e la commozione con cui Barbara parla di Lamberto Sposini. Che bell’esempio di amicizia, grazie per averne parlato”. E il 29 aprile lo aveva omaggiato anche Alberto Matano.

