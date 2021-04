Incredibile ma vero ciò che è successo nella puntata del 30 aprile di ‘Pomeriggio Cinque’. Si stava parlando come di consueto del gossip nella parte della trasmissione che tocca questi argomenti, quando è arrivata una rivelazione clamorosa su Can Yaman. Il popolare attore turco è al centro di numerose voci da quando ha iniziato una relazione sentimentale con Diletta Leotta. Si era parlato di una possibile separazione tra i due, ma poi nelle scorse ore è giunta una notizia diversa.

Infatti, il settimanale ‘Vero’ li ha beccati insieme sul terrazzo del loro appartamento della capitale Roma. Inoltre, non solo erano in dolce compagnia, ma si sono scambiati anche delle tenerezze che hanno fatto comprendere che la crisi non fosse poi così vera. Ma proprio durante l’appuntamento televisivo con Barbara D’Urso è emerso qualcosa di impensabile. Mai nessuno aveva paventato questa possibilità, invece un’ospite di Carmelita ha fatto intendere qualcosa di particolare. (Continua dopo la foto)















Barbara D’Urso ha inizialmente risposto in modo ironico a Diletta Leotta, la quale ha detto di essere in imbarazzo nei confronti della nonna a causa dei rumor che escono quotidianamente su di lei. E la conduttrice di ‘Pomeriggio Cinque’ ha risposto: “Penso che non sia nonna Giuseppina di Sant’Eufemia di Aspromonte. Ma comunque dopo due giorni l’ha vista con un altro fidanzato”. Ecco poi arrivare però la bomba planetaria su Can Yaman, che ha lasciato tutti di stucco. (Continua dopo la foto)















Tra le ospiti del 30 aprile c’era anche l’ex gieffina Roberta Beta. E quest’ultima ha fatto capire che Can Yaman sarebbe omosessuale. Una dichiarazione incredibile, arrivata a bruciapelo. Dopo aver sentito questa frase, la padrona di casa ha subito preso la parola per difendere il turco: “Non toccatemi Can. Non ci sarebbe niente di male, ma io l’ho avuto accanto e sentivo le vibrazioni”. Dunque, non ha alcun dubbio a riguardo: lui non è gay. Vedremo se il diretto interessato replicherà. (Continua dopo la foto)









Nella puntata del 29 aprile un ospite di ‘Pomeriggio Cinque, l’accumulatore seriale Stefano, si era scagliato contro Barbara: “Non voglio, tornate domani quando sarà stato sistemato un po’. Non vogliamo fare trash, tu vuoi solamente parlare di spazzatura. Ma tutti gli artisti sono disordinati, l’ho letto anche su una pagina del Corriere della Sera”. E lei aveva comunque invitato il cameraman a non indugiare nell’appartamento.

