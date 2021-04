Pomeriggio 5, tutti contro Diletta Leotta. Neppure Barbara D’Urso la difende

Non accenna a placarsi la polemica innescata dalle parole di Diletta Leotta. Come ormai anche i muri sanno la bella conduttrice Dazn si è sfogata contro i paparazzi e in generale contro un sistema che non lascia vivere in pace i vip come lei. Dopo l’ennesima voce su una (presunta?) crisi con Can Yaman e l’amicizia con Ryan Friedkin, Diletta ha perso la pazienza: “Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice”.

“Spiegatemi perché, poi, una donna non può avere amici, ma sempre e solo amanti. Perché se incontro due volte un ragazzo simpatico per un aperitivo si parla subito di nuovo amore?”. Già, perché? Noi non lo sappiamo, ma intanto prima Stefania Orlando, poi anche Aurora Ramazzotti si sono schierate a favore dei poveri e maltrattati paparazzi. Dopo i panda, forse, e sottolineiamo forse, abbiamo trovato un’altra specie da proteggere… (Continua a leggere dopo la foto)















Ma non bastano Stefania e Aurora, ora ci si mette anche Barbara D’Urso e il suo Pomeriggio 5. Il post di Diletta Leotta ha scatenato un putiferio e l’argomento, caldissimo, è stato introdotto così da Carmelita: “Giornalisti brutti e cattivi che la fanno passare per una mangiauomini…”. Va ricordato, se qualcuno se lo fosse perso, che secondo il paparazzo Paolone la storia tra Diletta e Can sarebbe tutta una gran montatura per fare soldi. A palate, s’intende. (Continua a leggere dopo la foto)















Durante Pomeriggio 5 ha detto la sua Rita Dalla Chiesa: “Io mai me la sono presa con loro, anzi dico sempre grazie. Se non ci fossero, esisteremmo meno dal punto di vista mediatico. La Leotta è carina, ma ha costruito il suo personaggio su cose del genere; è un problema suo la storia che vuol far credere di avere”. E questo, invece, è il pensiero di Lory Del Santo: “Sputare sopra lo star system che ti ha fatto mangiare per lungo tempo è impensabile”. (Continua a leggere dopo le foto)









Emanuela Folliero, poi, ha evidenziato, ricordando le parole di Selvaggia Lucarelli: “Se tu alimenti il mostro, cioè la stampa, poi ti ritorna contro”. “Mia nonna ecc. ecc. – le parole di Barbara D’Urso dopo che Diletta ha tirato in ballo anche la nonna che legge i giornali – e poi due giorni dopo escono quelle foto? Lei è giovane, il mio consiglio è di stare zitta. A me hanno dato mille fidanzati non veri. Ma viva i paparazzi. Comunque altrimenti stai chiusa in casa e nessuno ti fotografa, né col cavalluccio né con nessun altro”.

Infine il paparazzo Alan Fiordelmondo ha chiuso la questione così: “Se ha paura che la nonna si offenda che cambi mestiere”.

“Ma come, li difendi?”. Aurora Ramazzotti, le sue parole su quello che è successo fanno già discutere